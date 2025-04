Đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án

Huyện Nông Cống có 17 mỏ được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó có 14 mỏ (7 mỏ đất, 7 mỏ đá) là vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án. Thời gian gần đây, nhiều mỏ đang tạm dừng hoạt động vì những lý do khác nhau, khiến nguồn cung giảm mạnh. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Khai thác đá phục vụ các dự án trên địa bàn huyện tại mỏ đá xã Hoàng Sơn (Nông Cống). Ảnh: Minh Lý

Dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 45, đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (cầu Nỏ Hẻn), chiều dài 13,5km có tổng mức đầu tư 668,6 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 5/2024, thời gian hoàn thành sau 40 tháng kể từ ngày khởi công. Liên danh đơn vị thi công, ông Hoàng Hữu Đăng, cán bộ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Bắc Nam cho biết: Đơn vị đảm nhiệm thi công chiều dài tuyến đường 3,3km. Đến thời điểm này, công ty đã thực hiện rải cấp phối đá dăm được 1,2km (đoạn nút giao Quốc lộ 47 đường Nghi Sơn - Sao Vàng), còn lại chưa triển khai thi công do chưa có mặt bằng sạch. Về nguyên liệu phục vụ thi công, ông Đăng thông tin: Do hoàn thành đất đắp nền và rải cấp phối đá dăm, cách đây hơn 1 tháng nên giá có tăng so với dịp trước tết khoảng 20% (đối với đất đắp nền). Hiện nay, qua nắm bắt cho thấy, giá đất, đá, cát thời điểm này tăng rất nhiều so với thời điểm trước tết, đặc biệt cát cực kỳ khan hiếm. Nếu tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu kéo dài và không được cải thiện sẽ rất khó khăn cho các đơn vị thi công.

Mỏ đá của doanh nghiệp tư nhân Hồng Ngọc, xã Hoàng Sơn được tỉnh cấp phép khai thác đá vật liệu xây dựng năm 2015, với công suất khai thác 20.000m3/năm. Thời điểm này, mỏ đá đang được phép hoạt động khai thác nhưng doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Tiến Ngọ, chủ mỏ đá này cho biết: Doanh nghiệp chuyên cung cấp đá 1,2, đá bây và đá mạt cho các công trình xây dựng dân dụng và giao thông trên địa bàn với khối lượng dưới 100m3/ngày. Hiện tại, doanh nghiệp đang tạm dừng khai thác vì chưa huy động được vốn và thiếu lao động cũng như phương tiện phục vụ hoạt động khai thác, chế biến đá.

Tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng thông thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án, đặc biệt là công trình giao thông. (Trong ảnh: Thi công Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2). Ảnh: Phong Sắc

Thời gian gần đây, nhiều mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nằm trong diện thanh tra, kiểm tra hoặc tạm dừng hoạt động và Nông Cống cũng không ngoại lệ. Ông Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nông Cống cho biết: Trong số 7 mỏ đá, ngoài mỏ đá của Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hưng, xã Tân Phúc đang dừng hoạt động, còn lại các mỏ khác đang khai thác. Đối với 7 mỏ đất, hiện có 2 mỏ của Công ty TNHH MTV DHT và Công ty CP Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA vẫn đang hoạt động khai thác, các mỏ còn lại đang tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác thanh kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện khai thác vượt trữ lượng, khai thác không đúng thiết kế... đoàn sẽ cho dừng lại để làm rõ và xử lý, khắc phục xong mới cho khai thác trở lại.

Năm 2025, huyện Nông Cống triển khai, thực hiện 43 dự án, trong đó có 36 dự án chuyển tiếp từ năm 2024 sang. Do nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đất, cát phục vụ san lấp thời gian gần đây khan hiếm, đẩy giá lên cao khiến các đơn vị thi công gặp khó. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện các dự án.

Ông Lê Tuấn Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống cho biết: Mặc dù nguồn vật liệu hiện đang khan hiếm và giá tăng cao so với trước nhưng nhiều đơn vị thi công đã nắm bắt và xây dựng kế hoạch dự trữ vật liệu nên không ảnh hưởng nhiều. Do đó, các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp đang được đơn vị thi công tập trung triển khai, thực hiện và cơ bản đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký với huyện. Theo ông Việt, chỉ có một số dự án bị ảnh hưởng như dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 45, đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (cầu Nỏ Hẻn) và những dự án mới khởi công có bị ảnh hưởng nhiều bởi nguồn cung khan hiếm và tăng giá. Tuy nhiên, do thời gian hoàn thành dự án còn dài, hơn nữa, khan hiếm nguyên liệu cũng như giá thành tăng cao, không thể kéo dài vì kết thúc đợt thanh, kiểm tra nếu không sai phạm, các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trong thời điểm này, để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, huyện đã có văn bản yêu cầu các phòng, ngành chức năng phối hợp, hỗ trợ cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trên địa bàn huyện.

Minh Lý