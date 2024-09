Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày từ 31/8 đến 3/9, cũng là dịp để người dân tận hưởng những chuyến du lịch bên gia đình và những người thương yêu. Đây được xem là “thời điểm vàng” của ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống. Tuy nhiên, trước hàng loạt các vụ khách du lịch ngộ độc thực phẩm xảy ra trên toàn quốc trong thời gian qua, du khách cũng cần chú ý hơn đến vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

Kỹ thuật viên Chi cục Vệ sinh ATTP kiểm tra giám sát điều kiện bảo đảm ATTP tại Nhà hàng Tuấn Năm, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn

Tại Thanh Hoá, thời điểm này, lượng khách du lịch đến với các khu, điểm du lịch tăng đột biến. Để xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được các ngành chức năng cũng như các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch quan tâm, chú trọng.

Là điểm đến du lịch hấp dẫn, với hơn 700 khách sạn, nhà nghỉ, gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng trăm cơ sở kinh doanh thủy hải sản, hằng năm thành phố biển Sầm Sơn thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Do đó, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, ATTP luôn được các địa phương, đơn vị trên địa bàn đặc biệt quan tâm.

Cùng đoàn kiểm tra về bảo đảm ATTP của Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn kiểm tra một số nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở lưu trú trên địa bàn, chúng tôi nhận thấy đa số các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo đảm ATTP. Các chủ cơ sở chấp hành quy định về lưu mẫu thức ăn, nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP, hợp đồng và giấy khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên phục vụ. Khi thực hiện xét nghiệm nhanh một số mẫu thức ăn, bát đũa sử dụng tại các nhà hàng cho thấy các mẫu đều đạt yêu cầu.

Anh Phạm Gia Tuấn, chủ Nhà hàng Tuấn Năm, phường Quảng Cư, cho biết: Xác định vệ sinh ATTP là vấn đề sống còn của ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống, vì thế, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP, thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho thực khách. Đặc biệt, để chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ 2/9, nhà hàng đã chuẩn bị đủ nhân lực phục vụ chế biến bữa ăn cho thực khách và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm để có nguồn gốc rõ ràng.

Trao đổi với Giám đốc Trung tâm Y tế TP Sầm Sơn Nguyễn Văn Ngọc được biết: Vào mùa du lịch, dịp nghỉ lễ, lượng khách đông và gia tăng đột biến nên công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được các cấp chính quyền thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc... Đặc biệt dịp lễ Quốc khánh năm nay, tại thành phố diễn ra Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyến tàu tập kết (1954-2024); Ngày hội xe đạp thể thao “Nối vòng tay lớn”, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị, các ban ngành đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trước, trong thời gian diễn ra các sự kiện; bảo đảm kiểm soát ATTP theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, sơ chế nguyên liệu thô, chế biến nấu nướng, bảo quản thực phẩm; kiểm soát nhà ăn, nơi ăn; phòng chống ô nhiễm nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm trên địa bàn diễn ra sự kiện. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP cho các đối tượng có liên quan; nâng cao nhận thức, thực hành ATTP, ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở thực phẩm, người quản lý, nhân viên phục vụ có liên quan đến thực phẩm phục vụ cho công tác sự kiện; tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn sự cố về ATTP; khắc phục tồn tại về ATTP, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về bảo đảm ATTP trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện.

Tại Pù Luông Home, bản Đôn, xã Thành Lâm (Bá Thước) anh Hà Văn Thược, chủ cơ sở lưu trú, cho biết: Khách du lịch đến bản Đôn rải rác quanh năm, vào dịp cuối tuần Pù Luông Home đã phục vụ ăn nghỉ cho khoảng 600 lượt khách/tháng. Để chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ 2/9, cơ sở đã tích cực dọn vệ sinh đảm bảo không gian sạch sẽ, thoáng mát, tạo sự ấn tượng cho du khách khi đến nghỉ dưỡng tại đây.

Lựa chọn bản Đôn là điểm dừng chân cùng bạn bè, chị Nguyễn Thị Minh, một du khách đến từ Hà Nội, đã không giấu được sự ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống người dân nơi đây. Đồng thời, chị cũng có ấn tượng tốt với cách làm du lịch cộng đồng. Chị Minh chia sẻ: "Họ làm du lịch khá bài bản, chuyên nghiệp, nhưng không mất đi nét thân thiện, mộc mạc tự nhiên. Tôi cùng mấy người bạn ở đây và rất hài lòng với thái độ phục vụ niềm nở, không khí trong lành, khu nghỉ dưỡng sạch sẽ, những món ăn đặc sản ở đây mang đậm phong vị riêng ngon khó tả. Có dịp tôi sẽ quay trở lại đây để nghỉ dưỡng cũng như giới thiệu với bạn bè mình về những điều tuyệt vời ở bản Đôn".

Ông Hà Văn Giáp, Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh cho biết: Trong đợt ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp 2/9 gắn với Tết Trung thu, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, thực phẩm trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Trong đó, tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến... Đồng thời, lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm khi cần thiết. Qua kiểm tra, cơ bản các chủ cơ sở đều chấp hành tốt quy định về lưu mẫu thức ăn, có nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hợp đồng và Giấy khám sức khỏe định kỳ của nhân viên phục vụ... đảm bảo các tiêu chí quy định.

Để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi, ý nghĩa, ngoài sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATTP; đòi hỏi công tác đảm bảo ATTP cần được các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao ý thức, trách nhiệm và người tiêu dùng cần trở nên thông thái, lựa chọn mua hàng hóa có nhãn mác rõ ràng; nơi bày bán thực phẩm đảm bảo điều kiện vệ sinh, kiểm tra kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đối với dịch vụ ăn uống lựa chọn những cửa hàng có địa điểm kinh doanh cố định, đủ điều kiện vệ sinh ATTP...

Tô Hà