Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Cách đây chưa quá lâu một chủ doanh nghiệp ở TP Thanh Hóa (cũ) đã phải kêu cứu đến cơ quan chức năng vì anh trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”, doanh nghiệp không chỉ mất khả năng trả nợ, mà anh còn bị đánh trọng thương.

Cũng trong thời gian qua có không ít chủ doanh nghiệp than phiền không thể trúng một số gói thầu mà công ty tham gia vì bị đối tượng “xã hội đen” bao vây, đe dọa. Còn một số chủ doanh nghiệp khác cho biết họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường trong thu mua nguyên liệu hoặc tuyển dụng nhân công, mà nguyên nhân hoàn toàn không phải do năng lực doanh nghiệp yếu kém.

Tội phạm đội lốt doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp được “bảo kê” bởi tội phạm cố tình cạnh tranh không lành mạnh bằng các thủ đoạn xấu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Dù Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm, bắt giữ nhiều đối tượng “xã hội đen” cộm cán đội lốt doanh nghiệp can dự vào hoạt động đấu thầu, sản xuất, kinh doanh bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp, tuy nhiên vì lợi ích kinh tế, vẫn còn không ít đối tượng bất chấp.

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh vừa tổ chức, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Lắng nghe và chia sẻ những khó khăn liên quan đến an ninh trật tự mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết sẽ có thêm nhiều biện pháp quyết liệt được triển khai trong thời gian tới. Đặc biệt, trả lời câu hỏi liên quan đến dấu hiệu hoạt động kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết đã rất quyết liệt và sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng nhằm loại bỏ các hoạt động phi pháp, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh và bình đẳng cho doanh nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 21.268 doanh nghiệp, trong đó có tới 21.074 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đóng góp gần 59% GRDP của tỉnh và ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột của nền kinh tế, động lực thúc đẩy tăng trưởng. Phát triển kinh tế tư nhân đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, mới nhất Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và một trong những quan điểm chỉ đạo mà nghị quyết đề ra đó là: Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn.

Việc Công an tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh để có cơ sở đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn với các hình thức, tổ chức tội phạm, chính là đang góp phần cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo này, gỡ những nút thắt, để doanh nghiệp hoạt động an toàn, phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Tuệ Minh