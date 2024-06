Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Như Xuân lần thứ IV, năm 2024

Sáng 14/6, UBND huyện Như Xuân tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Như Xuân lần IV, năm 2024.

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và 120 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 47.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Như Xuân.

Huyện Như Xuân có 4 dân tộc chủ yếu là Thái, Thổ, Mường và Kinh, trong đó đồng bào DTTS chiếm 66,2%. Những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền và đồng bào các DTTS của huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng đạt 4,2%, đứng thứ 4 trong 11 huyện miền núi. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều chuyển biến; thu ngân sách Nhà nước, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giảm nghèo đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2018, huyện Như Xuân đã thoát khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,94%.

Các đại biểu dự đại hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục được cải thiện. An ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao...

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Như Xuân đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc để các cấp, các ngành và Nhân dân nhận thức và kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát động sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chính sách dân tộc để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, quy mô phù hợp, có giá trị, hiệu quả cao, gắn với thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, gắn với phát triển đô thị; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp trong các cụm công nghiệp.

Đồng thời chăm lo hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở...

Lãnh đạo tỉnh và huyện tặng hoa cho Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Như Xuân trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS giai đoạn 2019-2024.

Nhân dịp này, huyện Như Xuân đã biểu dương, khen thưởng 120 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019-2024.

Xuân Cường