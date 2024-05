Đại hội Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024 - 2027

Chiều 9/5, Chi đoàn Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đoàn Thanh niên Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa.

Đoàn Thanh niên TYM Chi nhánh Thanh Hóa là chi đoàn cơ sở trực thuộc Huyện đoàn Quảng Xương, có 47 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Chi bộ TYM Chi nhánh Thanh Hóa, Huyện đoàn Quảng Xương, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ ĐVTN nên nhiệm kỳ 2022-2024 đã đạt được những kết quả và bước phát triển toàn diện.

Đoàn viên Chi đoàn TYM có trình độ chuyên môn, có đạo đức, lối sống lành mạnh, luôn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, có ý chí phấn đấu vươn lên, không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

Đại diện lãnh đạo TYM Chi nhánh Thanh Hóa và các phòng giao dịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị và định hướng lý tưởng cho đoàn viên bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, diễn đàn, hoạt động tình nguyện...

Đoàn Báo Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại Hội Chi đoàn TYM.

Bên cạnh đó, Chi đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên thi đua lao động sản xuất, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó đã có 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của TYM Chi nhánh Thanh Hóa và văn bản của Đoàn cấp trên. Giáo dục truyền thống của tổ chức, trên cơ sở kế thừa, góp sức cùng tổ chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị và mục tiêu kinh doanh từng năm...

Đồng chí Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Công tác bồi dưỡng đoàn viên để giới thiệu cho Đảng được Chi đoàn TYM chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã giới thiệu 7 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 6 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Toàn cảnh Đại hội Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Các đoàn viên là đảng viên đã thể hiện được vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng như: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của chi bộ và đơn vị giao; đóng góp ý kiến trong công tác phát triển đảng viên. Kết quả xếp loại hàng năm có 100% Đảng viên là đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn viên Thanh niên Chi đoàn TYM bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Về hoạt động an sinh xã hội, Ban Chấp hành đã phát động tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ quỹ “Nhân đạo từ thiện và nghĩa tình biên giới, hải đảo”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; trao quà cho các gia đình thành viên khó khăn vào dịp lễ, tết; hoạt động thiện nguyện “Xuân ấm áp yêu thương” trao quà cho học sinh mầm non tại điểm trường mầm non thôn Cả, xã Ban Công (Bá Thước); trao 1 tivi cùng vật dụng sinh hoạt trị giá 6 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo ở thôn Nam Trường, xã Hải Lộc (Hậu Lộc); giao lưu bóng đá nam với Thành đoàn TP Sầm Sơn; phối hợp tổ chức trao quà khuyến học, giao lưu cho các con của cán bộ cơ quan nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6...

Đồng chí Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; nhiệm kỳ 2024-2027, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản và các nhóm giải pháp thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2027 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Thảo tái cử Bí thư Chi đoàn TYM Chi nhánh Thanh Hóa khoá VI.

Tiến Đạt