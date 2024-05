Đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Chiều 9/5, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hoá. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và 24 điện lực trực thuộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, trong năm 2023 vừa qua, chính quyền các địa phương chỉ đạo các nhà thầu thi công dự án đã thực hiện di dời cột điện, đường dây ra khỏi 10 mặt bằng (khu dân cư, khu công nghiệp, đường giao thông); kết hợp với công tác đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện đã xử lý được 1 vị trí vi phạm hành lang, 11 vị trí khoảng cách pha - đất (đạt 100% chỉ tiêu Tổng công ty giao). Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc đã thực hiện chặt tỉa trong, ngoài hành lang 59.868/55.182 cây các loại, đạt 108%/tổng số cây theo thống kê ban đầu.

Các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh dự hội nghị.

Cũng trong năm 2023, số vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang an toàn điện giảm sâu; cụ thể giảm 115 vụ (tương đương 56,93%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số vụ sự cố do cây vi phạm hành lang giảm 46 vụ (tương đương 68,65%), số vụ tai nạn điện trong dân giảm 1 vụ (tương đương 33,33%). Với việc số vụ sự cố giảm sâu đã góp phần giảm trạng gián đoạn cung cấp điện đột xuất do sự cố lưới điện, đảm bảo được kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh dự hội nghị.

Tuy nhiên, cũng qua công tác phúc tra, rà soát thực tế của Công ty Điện lực Thanh Hoá, tính đến đầu tháng 4/2024, toàn tỉnh vẫn còn tồn tại 137 vụ vi phạm hành lang; 141 vụ vi phạm khoảng cách pha - đất; 19.006 cây các loại...

Cùng với đó, nguy cơ phát sinh vi phạm vẫn tăng do người dân vẫn tái trồng cây ở trong, ở gần hành lang lưới điện sau khi đã được đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi loại cây trồng từ cây ngắn ngày chiều cao thấp, hiệu quả kinh tế thấp bằng cây có chiều cao lớn, có nguy chạm vào dây dẫn gây sự cố và nguy cơ mất an toàn...

Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn gặp một số khó khăn, bởi người dân vẫn trồng cây lấy gỗ, cây phát triển nhanh trong hành lang mặc dù đã được bền bù, hỗ trợ theo quy định; tự ý khai thác cây ở gần đường dây điện cao áp nhưng không thông báo cho đơn vị quản lý vận hành để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện các biện pháp an toàn. Chính quyền địa phương còn chưa quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp cố tình xây dựng nhà của, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và đào đất gây sạt lở móng cột công trình điện; chủ dự án, chủ hộ không thực hiện các biện pháp an toàn hoặc không di chuyển đường dây điện, trạm biến áp ra khỏi mặt bằng nhà ở, khu dân cư trước khi thi công dự án...

Ngoài ra, trên lưới điện của công ty quản lý còn 1.592 nhà ở, công trình có người sinh sống, làm việc trong hành lang an toàn lưới điện cao áp không được cơi nới, mở rộng. Đây cũng là những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh vi phạm hành lang, gây mất an toàn trong vận hành và sự cố lưới điện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông qua báo cáo và minh chứng bằng hình ảnh trực quan về các hành vi vi phạm cụ thể tại một số địa phương. Đồng thời, phân tích các nhóm và chỉ ra những hậu quả đưa đến làm thiệt hại người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành lưới điện trên địa bàn.

Đại diện điện lực trực thuộc báo cáo bằng hình ảnh trực quan về các hành vi vi phạm an toàn lưới điện cao áp.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã kiến nghị các nhóm giải pháp khắc phục, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương để giải quyết từng bước, tiến tới giải quyết cơ bản tình trạng vi phạm hành lang an toàn điện trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm sự cố và bảo đảm cung cấp điện ổn định, tin cậy trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các địa phương cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn quản lý; đồng thời đề xuất ngành điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ về công tác chuyên môn để cùng địa phương xử lý các điểm vi phạm còn tồn tại, hạn chế cũng như phát sinh vi phạm mới, giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề này.

Đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hoá phát biểu tại hội nghị.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Thanh Hóa hiện đang là một trong những địa phương có sản lượng tiêu thụ điện vào top cao nhất tại miền Bắc. Dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục gia tăng khi ngành công nghiệp đang có hướng phát triển mạnh mẽ, việc đảm bảo cung ứng điện được Công ty Điện lực Thanh Hóa xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bước vào mùa nắng nóng 2024, ngành điện cả nước nói chung và tại miền Bắc nói riêng dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong cung ứng điện, nhất là vào các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Công ty Điện lực Thanh Hóa mong muốn các cấp chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm nâng cao công tác bảo vệ an toàn lưới điện, mặt khác tăng cường phối hợp cùng ngành điện đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và mang lại hiệu quả, nhiệm vụ này cần thiết phải được thực hiện rộng rãi, lâu dài trong toàn dân.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, các địa phương và Công ty Điện lực Thanh Hoá trong thời gian qua đã mang lại những chuyển biến tích cực đối với công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cáo áp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là năm thứ 3 diễn ra hội nghị Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa. Kết quả các vụ việc vi phạm giảm qua từng năm cho thấy hiệu quả, sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, các địa phương.

Tuy nhiên, với dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt trong mùa hè sắp tới và yêu cầu bảo đảm an toàn, thông suốt của hệ thống điện phục vụ cả sản xuất và dân sinh, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần trách nhiệm hơn nữa và quyết liệt trong các giải pháp thực hiện.

Đồng chí yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa ngay trong tháng 5/2024 phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương chỉ đạo các Điện lực trực thuộc xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành lang, khoảng cách pha - đất; tổ chức phát động các đợt ra quân thực hiện chuyên đề giải phóng hành lang cây cối có nguy cơ đổ, va quẹt gây sự cố lưới điện trên quy mô cấp xã, phường, thị trấn và báo cáo kết quả về UBND tỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vị phạm; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp an toàn khi khai thác cây cối gần với đường dây để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho con người và ngăn ngừa sự cố lưới điện.

Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị tích cực phối hợp cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tiếp tục xây dựng chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về trách nhiệm bảo vệ an toàn hàng lang lưới điện, các biện pháp phòng tránh tai nạn điện và sử dụng điện tiết kiệm điện, hợp lý.

Về phía UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí yêu cầu các địa phương tuyên truyền đến người dân thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, chủ trương, chính sách của Nhà nước và vận động người dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, chặt tỉa cây gần hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn kiên quyết cưỡng chế để tháo dỡ các công trình, chặt tỉa cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phối hợp với Điện lực tăng cường xử phạt hành chính đối với các tập thể, cá nhân cố tình vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP, ngày 31/01/2022 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo đến các chủ đầu tư, nhà thầu khi thi công các dự án đường giao thông, san lấp mặt bằng khu công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, công trình ngầm tại những nơi có trạm biến áp, đường dây điện giao chéo đi phía trên và ngầm ở dưới phải xây dựng phương án cải tạo hoặc di dời để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện mới thi công dự án.

Minh Hằng