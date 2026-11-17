Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng; Đức đè bẹp Hà Lan 5-0

Tuyển Việt Nam trước trận gặp Kyrgyzstan: Bài toán hàng công và mục tiêu vô địch; Erling Haaland lên tiếng về 115 cáo buộc của Man City và khẳng định cam kết gắn bó với CLB; Đức đè bẹp Hà Lan 5-0 để chiếm ngôi đầu bảng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (17/11).

Tuyển Việt Nam trước trận gặp Kyrgyzstan: Bài toán hàng công và mục tiêu vô địch

Lúc 19h tối nay (17/11) trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải tam hùng quốc tế gặp Kyrgyzstan.

Văn Tùng (9) là một trong những trung phong có tên trong danh sách của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Trước thềm trận đấu, HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán khó trên hàng công khi vắng tiền đạo chủ lực Olaha Mạnh Đức cùng 3 cầu thủ CLB Công an TPHCM. Các phương án thay thế như Văn Tùng hay Đăng Dương chưa tạo sự an tâm tuyệt đối, bỏ ngỏ khả năng đẩy Đình Bắc vào đá trung phong.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà, thể hình cân bằng và lối chơi kỹ thuật, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể phát huy khả năng phối hợp nhóm nhỏ để vượt qua đối thủ Trung Á, hướng tới ngôi vô địch.

Cựu trợ lý HLV Park Hang Seo - Lee Young Jin chính thức dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng

CLB SHB Đà Nẵng vừa chính thức thông báo chia tay HLV Lê Đức Tuấn (chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật) sau khi đội bóng tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2026/27 với 9 điểm sau 7 vòng đấu. Người được lựa chọn ngồi vào “ghế nóng” thay thế là chiến lược gia người Hàn Quốc Lee Young Jin.

Ông Lee Young Jin từng được biết đến là “cánh tay phải” đắc lực kiêm “bộ não” chiến thuật của HLV Park Hang Seo trong giai đoạn hoàng kim của các đội tuyển Việt Nam.

Với 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam cùng sự thấu hiểu sâu sắc bóng đá nội, cựu trợ lý số 1 này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi, giúp đội bóng sông Hàn cải thiện phong độ và bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Đức đè bẹp Hà Lan 5-0 để chiếm ngôi đầu bảng, HLV Xavi thất vọng sau thảm bại

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng UEFA Nations League rạng sáng 17/11, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Jürgen Klopp đã tạo ra màn trình diễn thăng hoa khi vùi dập Hà Lan với tỷ số đậm 5-0 trên sân Olympic ở Berlin.

Tuyển Đức dễ dàng đè bẹp Hà Lan. Ảnh: Reuters

Các pha lập công của Derry Scherhant, cú đúp từ Florian Wirtz, cùng các bàn thắng của Nico Schlotterbeck và Brajan Gruda đã giúp “Cỗ xe tăng” vượt qua chính đối thủ để giành ngôi đầu bảng A2, đồng thời dắt tay nhau bước vào tứ kết.

Ngược lại, đây là thất bại nặng nề nhất của Hà Lan kể từ năm 1959. Phát biểu sau trận, HLV Xavi Hernandez tỏ ra sốc,thất vọng và xấu hổ trước tinh thần thi đấu kém cỏi của các học trò, đồng thời yêu cầu toàn đội phải chấn chỉnh và rút kinh nghiệm sâu sắc trước thềm vòng tứ kết vào tháng 3/2027.

Erling Haaland lên tiếng về 115 cáo buộc của Man City và khẳng định cam kết gắn bó với CLB

Sau chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales, tiền đạo Erling Haaland lần đầu đối mặt với câu hỏi truyền thông về 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Man City. Chân sút 26 tuổi đã khéo léo nhắc lại quãng thời gian khoác áo các đội trẻ Bryne từ năm 2009 - giai đoạn bắt đầu các vi phạm được xem xét - để khẳng định bản thân hoàn toàn không liên quan đến vụ việc.

Erling Haaland trả lời câu hỏi về vụ Man City sau chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales.

Bên cạnh đó, Haaland tuyên bố anh đang rất hạnh phúc và không có ý định rời sân Etihad. Với bản hợp đồng kéo dài đến hè 2034 cùng nhiều danh hiệu đã đạt được, anh tin rằng mình đã chọn đúng bến đỗ để phát triển sự nghiệp, đồng thời để các cơ quan có thẩm quyền tự giải quyết những rắc rối pháp lý của câu lạc bộ.

HS