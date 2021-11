Ngày 5-11, Thanh Hóa ghi nhận 44 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 5-11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 44 bệnh nhân mắc COVID-19 mới; trong đó có 17 bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh, những bệnh nhân còn lại là công dân trở về từ các tỉnh, thành phố khác.

Cụ thể, các bệnh nhân lây nhiễm trong tỉnh gồm: Thành phố Thanh Hóa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân đang cách ly tập trung do có tiếp xúc với những bệnh nhân ghi nhận trước đó (Phố Hưng Hà, phường Nam Ngạn: 2; Phố Quyết, phường Đông Lĩnh: 1). Thị xã Nghi Sơn ghi nhận thêm 7 bệnh nhân (tính từ ngày 1-11-2021 ghi nhận những ca bệnh đầu tiên liên quan đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, đến nay tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này là 55 bệnh nhân). Thị xã Bỉm Sơn thêm 2 bệnh nhân (đến nay bệnh nhân ghi nhận tại thị xã Bỉm Sơn là 203 ca). Huyện Triệu Sơn ghi nhận 2 bệnh nhân địa chỉ thôn 4, xã Hợp Tiến qua sàng lọc y tế. Huyện Hậu Lộc ghi nhận 1 bệnh nhân tại thôn Phượng Lĩnh, xã Đồng Lộc, CDC Thanh Hóa đang tiếp tục truy vết nguồn lây. Huyện Nga Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó. Thành phố Sầm Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân do tiếp xúc bệnh nhân ghi nhận trước đó.

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đang khẩn trương truy vết, mở rộng xét nghiệm tại các ổ dịch này nhằm phát hiện và tách F0 sớm nhất ra khỏi cộng đồng.

Bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang thực hiện cách ly theo quy định, gồm: Huyện Thiệu Hóa 6 (xã Thiệu Công 3, xã Thiệu Lý 1, Thiệu Duy 1, Thiệu Tiến 1). Thành phố Thanh Hóa 2 (Phường Thiệu Dương 1, phường Đông Hương 1). Huyện Triệu Sơn 2 (xã Đồng Lợi 1, xã Tiến Nông 1). Huyện Cẩm Thủy 2 cùng địa chỉ xã Cẩm Vân. Huyện Bá Thước 4 (xã Điền Quang 2, Thiết Ống 2). Huyện Nga Sơn 3 bệnh nhân (xã Nga Bạch 2, Nga Hải 1). Huyện Nông Cống 1 bệnh nhân địa chỉ xã Hoàng Sơn. Huyện Quảng Xương 1 bệnh nhân, địa chỉ xã Quảng Lưu. Huyện Hoằng Hóa 3 (xã Hoằng Đạt 2, Hoằng Thanh 1). Huyện Ngọc Lặc 1 bệnh nhân địa chỉ xã Kiên Thọ. Huyện Như Xuân 1 bệnh nhân địa chỉ xã Xuân Bình. Huyện Yên Định 1 bệnh nhân, địa chỉ xã Yên Thọ.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 1.252 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 760 người điều trị khỏi, được ra viện; 7 bệnh nhân tử vong. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 1.340.102 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 4.745 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tô Hà