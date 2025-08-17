Tập huấn “Cơ hội AI dành cho nhân viên y tế”

Sáng 17/8, tại Phân viện Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA), Công ty CP Hành trình Việt Nam khỏe mạnh (VietHealth) và sự hỗ trợ từ Google, Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức khóa tập huấn “Cơ hội AI dành cho nhân viên y tế” tại tỉnh Thanh Hóa.

Các giảng viên, nhân viên y tế tham gia tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 400 chuyên gia công nghệ, cán bộ, giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và cán bộ, nhân viên y tế tại Sở Y tế, các bệnh viện của tỉnh.

TS. Cầm Bá Thức, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phát biểu tại khóa tập huấn.

TS. Cầm Bá Thức, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa khẳng định, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang trở thành những công cụ không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng nhiều trong chăm sóc sức khỏe; các thiết bị cấy ghép, thiết bị đeo thông minh, robot, thiết bị y tế thông minh.

Theo TS. Cầm Bá Thức, trí tuệ nhân tạo chưa thể thay thế khả năng sáng tạo của bộ não con người, nhưng việc triển khai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả vào công việc không chỉ giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng công việc, mà còn đóng vai trò then chốt trong cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống y tế công.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được thiết kế dựa trên nền tảng Google AI Essentials, tích hợp các nội dung đào tạo chuẩn quốc tế với thực tiễn ngành y tế Việt Nam.

Chương trình tập huấn gồm 5 module chính, được dẫn dắt bởi chuyên gia đào tạo chứng nhận toàn cầu của Google, trong đó tập trung vào các kỹ năng thiết yếu như: tối ưu hiệu suất công việc với công cụ AI; Thiết kế câu lệnh hiệu quả để khai thác AI; Ứng dụng AI có trách nhiệm và đạo đức; Nắm bắt xu hướng phát triển của AI trong y tế.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên không chỉ được cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà còn có cơ hội thực hành trực tiếp cùng chuyên gia công nghệ và giảng viên đầu ngành. Qua đó, giúp các giảng viên, cán bộ, nhân viên y tế hiểu đúng và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác khám chữa bệnh, học tập, nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả và an toàn.

Lãnh đạo Phân viện Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tặng hoa cho các đơn vị cùng tổ chức chương trình.

Nội dung đào tạo được tùy biến cho từng nhóm đối tượng, từ lãnh đạo quản lý, cán bộ hành chính đến bác sĩ, dược sĩ và giảng viên đại học. Từ đó, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hiệu quả công việc, góp phần xây dựng đội ngũ nhân viên y tế tiên phong, sẵn sàng hội nhập và làm chủ công nghệ.

Việc triển khai lớp tập huấn cũng là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa các định hướng lớn của Đảng và Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ về việc triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Thùy Linh