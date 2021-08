Kết quả điều tra dịch tễ 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Nông Cống và TP Sầm Sơn

Chiều 31-7, thông tin từ CDC Thanh Hoá, cho biết: 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay tại khu cách ly tập trung huyện Nông Cống và TP Sầm Sơn được Bộ Y tế định danh mã số: BN141401, BN141398, BN141399, BN141400.

BN141401 ở Sơn Thành, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, sinh năm 1957, là lao động tự do, trước khi về địa phương ở số nhà 65 Nguyễn Chánh Sắt, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 17h ngày 27/7/2021 BN cùng 6 người (4 người lớn và 2 trẻ em) thuê xe 7 chỗ từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa. Về đến xã Công Liêm, Nông Cống khoảng 2h sáng ngày 29/7/2021. Trên suốt quãng đường di chuyển xe chỉ dừng tại các trạm kiểm soát dịch. Sau khi khai báo y tế, BN và 6 người đi cùng được đưa đi cách ly tập trung Khu cách ly Trường Triệu Thị Trinh. Sau khi trả khách, lái xe quay trở lại TP Hồ Chí Minh. 11h30 ngày 31/7/2021, CDC Thanh Hóa trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại BN không sốt, không ho, không khó thở.

3 bệnh nhân tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn là: BN141398, sinh năm 1959; BN141399, sinh năm 1978; BN141400, sinh năm 1990. Đều là lao động tự do. Nơi ở trước khi về địa phương: Số nhà 03, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 12h trưa ngày 28/7/2021 các BN thuê xe 16 chỗ chỗ đi từ Dĩ An, Bình Dương về Thanh Hóa, trên xe có 5 người và 2 lái xe (Sau khi đưa 5 người về đến Thanh Hóa thì lái xe quay trở lại Bình Dương). Trong suốt quá trình di chuyển cả 5 người luôn đeo khẩu trang và không tiếp xúc nói chuyện với ai, chỉ dừng lại khi nhận cơm từ thiện và vệ sinh cá nhân. Về đến Quảng Vinh, TP Sầm Sơn khoảng 18h ngày 29/7/2021, 4 người lên trạm y tế khai báo và được đưa đi cách ly tập trung tại Khách sạn Sơn Quy; 1 người xuống xe tại ngã tư đường rẽ về Quảng Vinh, TP Sầm Sơn bắt taxi về huyện Ngọc Lặc và được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly huyện Ngọc Lặc. Ngày 30/7/2021 được lấy mẫu, 11h30 ngày 31/7/2021, CDC Thanh Hóa trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của các ca bệnh, CDC Thanh Hóa đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nông Cống và TP Sầm Sơn chuyển các bệnh nhân về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cách ly, điều trị theo quy định. Bước đầu đã điều tra được 6 F1 của BN141401; 2 F1 của các BN141398, BN141399, BN141400 (đã thông tin cho huyện Ngọc Lặc điều tra giám sát).

Lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương truy vết triệt để các trường hợp F1, F2 lập danh sách, cách ly nghiêm ngặt theo quy định, tránh bỏ sót các trường hợp F1, F2 ra cộng đồng.

Tô Hà