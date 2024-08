Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thực hiện tốt cung ứng điện cho mùa khô và bảo vệ môi trường

Cùng với đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo sản xuất ổn định, cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu năng lượng mùa khô năm 2024, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn ưu tiên công tác bảo vệ môi trường.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã và đang góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để chuẩn bị cho các tháng cao điểm mùa khô, Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 16/LT-NĐNS-CĐ ngày 25/12/2023, phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện cho giai đoạn mùa khô 2023-2024.

Theo đó, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để vận hành các tổ máy một cách hiệu quả, chú trọng đến việc tiết kiệm điện tự dùng, điều chỉnh năng suất thiết bị phù hợp với phụ tải, và thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy của lò hơi liên tục. Đồng thời, Công ty đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, giảm việc đóng xỉ, kéo dài chu kỳ vận hành của các tổ máy và cải thiện chất lượng công tác sửa chữa, bảo dưỡng.

Nhờ sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty không để xảy ra sự cố trên lưới điện. Sản lượng điện 6 tháng đầu năm là 2.066,9 triệu kWh, đạt 100,03% (2.066,35 triệu kWh) kế hoạch 6 tháng của Bộ Công Thương, đạt 96,99% (2.131 triệu kWh) kế hoạch 6 tháng của Tổng Công ty, đạt 99,18 % (2.984 triệu kWh) phương thức 6 tháng của A0. Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 dẫn đầu trong phong trào thi đua giảm sự cố và đảm bảo sẵn sàng phát điện trong các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn 2023-2024 được phát động bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

Bên cạnh công tác sản xuất, Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình và biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo chấp hành nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động đảm bảo cung ứng điện mùa khô của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Công ty cũng ưu tiên sửa chữa, bảo dưỡng và mua sắm thiết bị dự phòng để duy trì hiệu suất hoạt động của các tổ máy mà không gây hại đến môi trường. CBCNV tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về bảo vệ môi trường do các cơ quan quản lý nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức nhằm nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Công ty còn tăng cường quản lý chất lượng than và dầu, thông qua việc lấy mẫu phân tích và giảm hao hụt than. Việc sử dụng nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp giúp giảm phát thải các khí độc hại như SO 2 và NO x . Công ty cũng thực hiện quan trắc định kỳ môi trường không khí để kịp thời cảnh báo nồng độ các khí độc như SO 2 , NO 2 , CO,...

Công ty đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, giám sát liên tục khí thải, nước thải công nghiệp và nước làm mát. Các hệ thống này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu và giám sát chặt chẽ. Công ty cũng phối hợp với các đơn vị địa phương và người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh bãi biển, góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn không để xảy ra bất kỳ sự cố tổ máy hay sự cố môi trường nào, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho mùa khô và bảo vệ môi trường trong năm 2024.

Lê Thị Trang (CTV)