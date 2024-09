Công ty Điện lực Thanh Hóa ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các sự cố về điện do bão số 3

Toàn bộ cán bộ, công nhân viên ngành điện đều ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các sự cố, sẵn sàng khắc phục sự cố do mưa bão gây ra trên lưới điện tỉnh Thanh Hóa.

Để chủ động ứng phó cơn bão số 3, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị trực thuộc ứng trực 24/24 giờ; tổ chức triển khai phương châm “4 tại chỗ”, trực lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng.

Các đơn vị điện lực chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, con người ở mức cao nhất, xây dựng triển khai các phương án nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo về công tác hậu cần cho lực lượng ứng trực.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý trạm bơm tiêu úng đảm bảo cấp điện liên tục cho các trạm bơm ở khu vực ngập úng trên địa bàn trong thời gian xảy ra mưa lũ.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị Nhân dân và khách hàng nếu phát hiện sự cố điện do thiên tai gây ra như: Cột điện bị đổ, gãy, dây điện bị đứt... cần nhanh chóng gọi điện thoại đến số điện thoại Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 19006769 để điện lực sở tại cắt điện, xử lý sự cố.

Hiện tại, toàn bộ cán bộ, công nhân viên ngành điện đều ứng trực 24/24 giờ với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện; tập trung vào công tác xử lý, khắc phục, cấp điện nhanh nhất trong trường hợp các sự cố do thiên tai gây ra nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương