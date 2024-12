Công ty Điện lực Thanh Hóa tri ân khách hàng 110kV

Không chỉ phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong việc cung cấp nguồn điện cho phát triển sản xuất, kinh doanh, các khách hàng 110kV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), góp phần giảm công suất vào giờ cao điểm, giảm tình trạng lưới điện quá tải, đồng hành cùng ngành điện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty CP VAS Nghi Sơn.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và “Tháng tri ân khách hàng” năm 2024, ngày 26/12/2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức thăm và tặng quà tri ân các khách hàng 110kV trên địa bàn tỉnh.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ thông tin của ngành điện, tình hình cung ứng điện và gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng đã đồng hành cùng ngành điện tham gia hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng được nghe những chia sẻ và các đề xuất, kiến nghị của các khách hàng để việc hợp tác ngày càng hiệu quả và bền vững.

Chương trình “Tháng Tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động thể hiện sự tri ân của ngành điện tới các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời chương trình cũng tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, “Tháng tri ân khách hàng” năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung vào việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tổ chức Hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với đó là hoạt động tri ân, tặng quà khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp với các đơn vị điện lực trực thuộc thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) điện phi thương mại, dịch chuyển giờ sản xuất sang giờ thấp điểm... trong năm 2024, nhất là vào các tháng nắng nóng gay gắt làm tiêu thụ điện tăng đột biến.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty TNHH Long Sơn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty TNHH Lionas MeTals.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân Công ty CP Xi măng Đại Dương.

Tại Thanh Hóa có 209 khách hàng 110kV. Đây đều là những khách hàng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Điều đáng mừng là tất cả các khách hàng trên đều đồng hành, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Long Sơn, Công ty CP VAS Nghi Sơn, Công ty CP Xi măng Đại Dương, Công ty Xi măng Nghi Sơn... là những khách hàng đã nhiều năm phối hợp với ngành điện thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải.

Đến thăm các khách hàng, đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chia sẻ các thông tin về việc đầu tư, nâng cấp hệ thống điện; tình hình cung ứng điện... Đặc biệt gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng đã đồng hành cùng ngành điện cũng như Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần vận hành ổn định hệ thống điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời bày tỏ mong muốn các khách hàng tiếp tục tin tưởng, quan tâm và đồng hành cùng ngành điện trong việc chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đại diện Công ty TNHH Long Sơn trao đổi về sự phối hợp với ngành điện.

Đại diện các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp và Công ty Điện lực Thanh Hóa nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh và tham gia thực hiện hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2025, góp phần bảo đảm công tác cung ứng điện liên tục, ổn định, an toàn, đồng thời hạn chế các sự cố trên hệ thống điện.

Nguyễn Lương