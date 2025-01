Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường giải pháp đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Để đảm bảo vận hành, cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động đưa ra các giải pháp nhằm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh vui xuân, đón tết.

Công ty Điện lực Thanh Hóa không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong các ngày nghỉ tết năm 2025: từ 0h00 ngày 25/01/2025 (tức ngày 26 tết) đến hết 24h00 ngày 02/02/2025 (tức ngày mùng 05 tết), trừ trường hợp xử lý sự cố. Đồng thời ưu tiên nguồn điện cấp cho các trạm bơm thủy nông để chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ cho bà con nông dân đổ ải, gieo cấy vụ chiêm xuân 2025.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành cấp điện tết tại Trung tâm điều khiển xa.

Theo đó, Công ty đã lập và thực hiện kế hoạch cấp điện phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội địa phương xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, và địa điểm điều hành lưới điện, trụ sở cơ quan, kho tàng... Đặc biệt cho các khu vực trọng điểm như trụ sở cơ quan Đảng uỷ, UBND các huyện/thị xã/thành phố, Công an, Quân đội, Đài Phát thanh và Truyền hình, bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, những điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật chào năm mới. Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương trong các ngày Tết Nguyên đán.

Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, vận hành và sửa chữa điện 24/24h; quan tâm đến chế độ vật chất, tinh thần cho lực lượng trực tết; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, trong đó giao cho phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin phối hợp cùng bộ phận Scada Trung tâm điều khiển xa đảm bảo hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh; tổ chức tái lập trực ca vận hành tại chỗ tại các trạm biến áp vận hành không người trực trong trường hợp cần thiết.

Phòng Điều độ đưa ra dự báo phụ tải, tính toán phương thức vận hành hệ thống điện, kế hoạch vận hành tụ bù trung, hạ áp nhằm ngăn ngừa điện áp tăng cao, hạn chế tối đa tình trạng phát ngược công suất phản kháng vào lưới điện truyền tải trong thời gian phụ tải giảm thấp. Thực hiện nghiêm Quy trình Điều độ, vận hành hệ thống điện; tuân thủ biểu đồ điện áp của các cấp Điều độ, cắt bớt tụ bù theo kế hoạch.

Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục có những giải pháp tăng cường đẩy mạnh đưa các dịch vụ điện lực đến với khách hàng, phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây. Nắm bắt thời gian, địa điểm cần đảm bảo cung cấp điện ổn định cũng như thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong kỳ nghỉ tết tại các huyện/thị xã/thành phố.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên hệ thống lưới điện.

Công ty đang khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án chống quá tải trung, hạ áp trước Tết Nguyên đán 2025.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được Công ty tăng cường tổ chức thực hiện đó là đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện. Hiện tại đơn vị đang khẩn trương đầu tư xây dựng mới 58km đường dây trung thế, 202 TBA phụ tải, 450km đường dây hạ thế, xây dựng 11 xuất tuyến 22-35kV sau các TBA 110kV, cải tạo nối lưới tạo 04 mạch vòng trung áp và thực hiện lắp đặt thiết bị để đa chia đa nối 57 lộ đường dây trung áp, nâng công suất, luân chuyển 169 MBA. Phấn đấu đóng điện trước tết đối với các dự án chống quá tải lưới điện trung hạ áp và đóng điện các dự án còn lại trước ngày 31/3/2025 để đảm bảo cung ứng điện cho dịp Tết Nguyên đán và mùa hè 2025 tới.

Công ty chỉ đạo các đơn vị ưu tiên nguồn điện cấp cho các trạm bơm thủy nông đảm bảo chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ cho bà con nông dân đổ ải, gieo cấy vụ chiêm Xuân 2025.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngay từ cuối năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã chủ động lên phương án ưu tiên nguồn điện cấp cho các trạm bơm thủy nông đảm bảo chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ cho bà con nông dân đổ ải, gieo cấy vụ chiêm xuân 2025. Theo đó Công ty đã chỉ đạo đến các đơn vị nắm bắt tình hình cung ứng điện, tăng cường kiểm tra, quản lý đường dây và các trạm biến áp nhằm hạn chế những sự cố về điện, trong đó không chỉ tu sửa các vị trí, thay thế đường dây mà còn thực hiện dự phòng nhiều trang thiết bị và máy phát dã chiến để xử lý kịp thời mỗi tình huống có thể xảy ra. Các Điện lực ở những nơi có nguy cơ hạn hán cao như Cẩm Thuỷ, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Hà Trung, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn... thường xuyên chủ động liên lạc với các chi nhánh thủy nông huyện để cập nhật kế hoạch bơm nước theo từng thời điểm, nhất là phục vụ đổ ải và duy trì lịch bơm trong thời điểm độ mặn tăng cao. Được biết, ở thời điểm này, mỗi ngày trung bình 1 trạm bơm trên địa bàn hoạt động liên tục từ 12 đến 15 tiếng, vì vậy việc giữ cho nguồn điện an toàn, ổn định là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhờ sự kết nối chặt chẽ giữa hai ngành, đơn vị nên kể cả những thời điểm phải huy động cùng lúc nhiều máy tại các trạm bơm cũng không để sự cố xảy ra. Hiện tại, vụ lúa chiêm xuân và hoa màu ở các địa phương trong tỉnh đã có đủ nước để gieo cấy.

Với quyết tâm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về điện cho khách hàng, đến nay Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn tất kế hoạch cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Qua đó một mặt vừa tăng sản lượng điện thương phẩm, mặt khác vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo quản lý, cán bộ, công nhân viên để đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng vui xuân, đón tết.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)