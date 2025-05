Công nhân Việt Nam và sứ mệnh ở kỷ nguyên phát triển mới

Trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, giai cấp công nhân (GCCN) luôn là lực lượng nòng cốt, nền tảng của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Chính những cống hiến bền bỉ, trí tuệ và sáng tạo của người lao động (NLĐ) góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của Việt Nam.

Sứ mệnh đặc biệt

Tháng 5 hằng năm là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi cán bộ, đoàn viên và NLĐ. Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày hội của GCCN và nhân dân lao động trên toàn thế giới, khẳng định sứ mệnh lịch sử, vị trí, vai trò của GCCN trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Tại Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế số hóa toàn cầu vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi GCCN Việt Nam phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển kỹ năng số và thích ứng linh hoạt với công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, giữ vững vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Do đó, mỗi doanh nghiệp phải thực sự xem NLĐ là tài sản quý giá nhất. Mỗi công đoàn cơ sở phải thực sự là “người bạn đồng hành” tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị mỗi NLĐ cần chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng, tăng cường kỷ luật, không ngừng đổi mới, sáng tạo và yêu lao động như yêu chính cuộc sống của mình.

Công nhân Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong giờ làm việc.

Phát triển GCCN, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ NLĐ nâng cao tay nghề là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể; qua đó vừa thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, vừa tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho NLĐ tham gia vào các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là các ngành liên quan đến công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các cấp, các ngành, các địa phương đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra là phải bảo đảm mọi NLĐ đều có cơ hội phát triển, được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để theo kịp xu thế phát triển của đất nước.

Tiên phong trong đổi mới

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Năm 2024, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương và tổ chức công đoàn các cấp đã triển khai nhiều hành động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại cho công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Hàng triệu lao động đã tích cực tham gia các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, hàng chục nghìn sáng kiến, giải pháp phòng ngừa trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện, mang lại tác dụng tốt, có sức lan tỏa lớn. Hàng chục nghìn lượt công nhân lao động và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, tiếp sức. Hàng nghìn lượt công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng và tôn vinh từ Trung ương đến cơ sở.

Với chị Ninh Thị Loan, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa rất lớn với công nhân lao động trực tiếp. Với đặc thù công việc nặng nhọc, độc hại, dễ xảy ra tai nạn nghề nghiệp trong quá trình làm việc, mỗi công nhân tại Urenco đều nhận thức rõ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả NLĐ, người sử dụng lao động và toàn xã hội. Đây cũng là dịp để mỗi NLĐ thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến hết mình cho công việc, cùng nhau lan tỏa tinh thần “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, xây dựng hình ảnh người công nhân hiện đại, năng động và đổi mới, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Năm 2025, Tháng công nhân lấy chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên phát triển mới” là dịp để chúng ta tôn vinh giá trị lao động, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của NLĐ trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đây là một điểm mới trong Tháng công nhân năm 2025, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và công nhân lao động phát huy sáng tạo, cống hiến xây dựng đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thích ứng với kỷ nguyên phát triển mới-thời đại của hội nhập, chuyển đổi số và khát vọng vươn lên của dân tộc, công nhân Việt Nam cần phải có những thay đổi để khẳng định vai trò là lực lượng trụ cột trong sự phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh hiện đại, vai trò của họ không chỉ dừng lại ở việc thực hiện mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững. NLĐ cần chủ động nâng cao kỹ năng nghề, đặc biệt là kỹ năng số và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Không ngừng học tập, sáng tạo, tích cực tham gia vào Phong trào “Bình dân học vụ số”, làm chủ công nghệ để trở thành những “chiến sĩ tiên phong” trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Theo Báo QĐND