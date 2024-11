Công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam cũng như nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nam thanh niên Lê Văn Thành ở xã Thăng Long (Nông Cống) đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Đây là một trong những tấm gương tiêu biểu cổ vũ tinh thần xung kích của tuổi trẻ huyện Nông Cống trước mùa tuyển quân năm 2025.

Đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND của nam thanh niên Lê Văn Thành.

Lê Văn Thành (SN 2006) là con trai út trong gia đình thuần nông. Sau khi được Công an xã Thăng Long, huyện Nông Cống tuyên truyền về công tác tuyển quân năm 2025, xác định tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là vinh dự, tự hào khi được đóng góp một phần trí tuệ, sức lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lê Văn Thành đã tìm hiểu và tự nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.

Mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng với Thành, hoàn thành nghĩa vụ rồi chọn nghề, lập nghiệp, đó mới là sự lựa chọn đúng đắn.

Em Lê Văn Thành (người thắt cà vạt) cùng cô giáo và các bạn học THPT.

Thành chia sẻ: “Được khoác lên mình màu áo CAND là ước mơ của em từ những năm học THPT. Nhập ngũ là điều kiện tốt nhất để em được học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Nếu trúng tuyển, em sẽ rèn luyện thật tốt để trở thành người chiến sĩ Công an ưu tú và mong muốn sẽ được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Vui mừng và ủng hộ quyết định của con, ông Lê Văn Thư bày tỏ: “Khi biết tin cháu viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an, gia đình đã động viên, khích lệ con cố gắng thực hiện nguyện vọng của mình, chuẩn bị tâm lý và mọi thứ cho con để nếu trúng tuyển con sẽ yên tâm nhập ngũ. Hy vọng trong môi trường quân ngũ con sẽ chín chắn và trưởng thành hơn”.

Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình với Tổ quốc, tạm gác lại những dự định riêng, đằng sau lá đơn tình nguyện nhập ngũ của Lê Văn Thành là mong ước được khoác lên mình màu xanh áo lính. Được lên đường tòng quân, với Thành chính là cơ hội để được cống hiến sức trẻ, trí tuệ một cách thiết thực nhất. Đây cũng là cách để mỗi thanh niên thời đại mới tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương.

Công an xã Thăng Long tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Trung tá Lê Hồng Minh, Trưởng Công an xã Thăng Long cho biết: Sau khi có kế hoạch tuyển quân, Công an xã Thăng Long tập trung triển khai thực hiện các bước điều tra, rà soát số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nắm bắt tư tưởng trong quần chúng Nhân dân, từ đó phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy định của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND.

Lực lượng Công an xã cũng thường xuyên sâu sát, bám nắm tình hình ở cơ sở, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và động viên, khuyến khích các thanh niên đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và cùng gia đình động viên các cháu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Nhờ đó, đến nay các thanh niên ở xã Thăng Long đã hiểu về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND và đã có 9 thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Tính đến ngày 31/10/2024, trên địa bàn huyện Nông Cống có 119 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 97 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và 22 đơn tham gia nghĩa vụ CAND.

Mai Hà (CTV)