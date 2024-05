Công an TP Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân các chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân những đóng góp to lớn của người có công, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), vừa qua, Công an TP Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn.

Chiến sĩ Điện Biên Cao Thị Liên chia sẻ những kỷ niệm với lãnh đạo và CBCS Công an TP Thanh Hóa.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Văn Hinh, 92 tuổi trú tại phố Sơn Vạn, phường Đông Hải; ông Trịnh Huy Luân, 86 tuổi trú tại phố Cao Thắng, phường Lam Sơn và bà Cao Thị Liên, 94 tuổi trú tại phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng.

Tại những gia đình đến thăm, tặng quà, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các chiến sĩ Điện Biên và gia đình. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các chiến sĩ Điện Biên đã không tiếc máu xương, góp công làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thông qua những món quà tri ân, lãnh đạo và CBCS Công an TP Thanh Hóa mong muốn các chiến sĩ Điện Biên năm xưa có nhiều sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để các con cháu noi theo, kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đỗ Ngọc Dương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa tặng quà cho chiến sĩ Điện Biên và gia đình chính sách.

Trong không khí đầm ấm, các chiến sĩ Điện Biên đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong những ngày kháng chiến ác liệt, tình cảm đồng chí, đồng đội trong và sau kháng chiến. Trân trọng tình cảm và những món quà tri ân của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an TP Thanh Hóa, các chiến sĩ Điện Biên năm xưa nguyện sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng quý báu của dân tộc cho con cháu; tiếp tục gương mẫu, đi đầu, sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp tâm sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mai Hà (CTV)