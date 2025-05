Cơ sở lưu trú nâng cao chất lượng dịch vụ dịp cao điểm du lịch hè

Mùa hè các khu, điểm du lịch trong tỉnh đón rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chính vì vậy, để tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant, bản Đôn chỉnh trang phòng nghỉ đón khách du lịch.

Từ nhiều năm nay, tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Anh Phát Hotels & Resorts (thị xã Nghi Sơn) luôn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi không gian nghỉ dưỡng sang trọng, tinh tế, ẩm thực sáng tạo... cho đến các hoạt động văn hóa lễ hội, nghệ thuật, âm nhạc và giải trí đa sắc màu. Do đó, vào dịp cao điểm du lịch hè, tại đây đón lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng khá đông. Bởi vậy, để đáp ứng nhu cầu của du khách, ngoài việc tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, vui chơi giải trí, thì việc chỉnh trang lại phòng nghỉ, nâng cao chất lượng dịch vụ luôn được đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ tại đây chú trọng thực hiện tốt.

Bà Đào Phương, Trưởng phòng Sales & Marketing tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Anh Phát Hotels & Resorts, cho biết: Hiện tại, ở đây có 713 phòng nghỉ có thể phục vụ cho hàng nghìn du khách lưu trú trong cùng một thời điểm. Vào dịp hè, du khách đến đây vui chơi, nghỉ dưỡng khá đông, nhất là vào dịp cuối tuần công suất đặt phòng của du khách đạt 100%. Do đó, để phục vụ tốt cho mùa du lịch cao điểm, chúng tôi đã chú trọng đến khâu vệ sinh buồng phòng, công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn cho du khách. Cùng với đó là quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng nghề cho đội ngũ quản lý và nhân viên của đơn vị; niêm yết giá dịch vụ công khai theo quy định, không để xảy ra tình trạng chèn ép giá hay tính giá cao cho khách. Đồng thời, phải thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm... Qua đó, không chỉ nhằm giữ gìn uy tín mà còn là nỗ lực để tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách khi đến tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Anh Phát Hotels & Resorts.

Vào dịp hè, lượng du khách đến lưu trú tại khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant tại bản Đôn, xã Thành Lâm (Bá Thước) tăng cao. Ông Nguyễn Công Huy, chủ khu nghỉ dưỡng cho biết: Khu nghỉ dưỡng đang đưa vào vận hành 10 phòng nghỉ và 1 phòng cộng đồng, với sức chứa khoảng 70 du khách. Khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng chủ yếu đi theo gia đình, nhóm bạn bè và có xu hướng đặt phòng sát ngày nghỉ. Do đó, chúng tôi đã xây dựng và triển khai những chương trình quảng bá trên website, fanpage, đăng tải thông tin về các sản phẩm độc đáo, các chính sách khuyến mãi, chương trình ẩm thực phục vụ du khách... tùy vào từng thời điểm để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Ngoài ra, để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, chúng tôi cũng đầu tư mua sắm thêm thiết bị trong phòng nghỉ và chuẩn bị về nguyên liệu thực phẩm, nhân lực... Cùng với đó, cam kết thực hiện niêm yết giá công khai và không tăng giá đột biến trong mùa cao điểm du lịch hè. Tích cực phối hợp với lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, tạo môi trường thân thiện cho du khách.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.300 cơ sở lưu trú với tổng số 48.600 phòng. Các loại hình lưu trú trên địa bàn tỉnh khá phong phú và đa dạng, từ loại hình lưu trú cao cấp như khách sạn nghỉ dưỡng (resort), căn hộ du lịch, biệt thự du lịch bảo đảm tiêu chuẩn, đến khách sạn, nhà nghỉ nhỏ, homestay phù hợp với nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch. Để đáp ứng cho mùa cao điểm du lịch hè, các cơ sở lưu trú trong tỉnh đều chú trọng nâng cấp, đầu tư trang thiết bị theo hướng mở rộng quy mô và chất lượng dịch vụ. Đồng thời, chú trọng dọn dẹp vệ sinh môi trường đảm bảo không gian xanh, sạch đẹp; tăng cường bố trí nguồn nhân lực để phục vụ khách du lịch. Cùng với đó, là thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch, tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại sản phẩm; cam kết không tăng giá mùa du lịch cao điểm, giá dịch vụ được niêm yết, để tạo thiện cảm và thu hút khách.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch trong dịp hè, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường phối hợp với các địa phương, các cơ sở lưu trú để tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên khách sạn, nhà nghỉ, hộ dân làm homestay với các nội dung nâng cao kỹ năng phục vụ, giao tiếp và xử lý tình huống trong hoạt động du lịch... Từ đó, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt