Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thi hành án dân sự (THADS), THADS tỉnh đã nhanh chóng quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành về công tác THADS đến đội ngũ cán bộ, công chức của ngành.

Chấp hành viên THADS tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thực hiện biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế thi hành án tại phường Sầm Sơn.

Trọng tâm là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án”, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về “Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026”. Cùng với đó, bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh về thực hiện nhiệm vụ THADS, THADS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2025 để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu của ngành. Đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Với tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả”, THADS tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, đặc biệt giải quyết hiệu quả các vụ án tham nhũng, tín dụng, ngân hàng có giá trị kinh tế lớn thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Đi liền với việc tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật, THADS tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động của tổ xử lý nợ xấu trong thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, gắn với việc lấy hiệu quả thi hành án làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án; đẩy mạnh hoạt động của tổ liên ngành giải quyết án tồn đọng, tập trung nguồn lực để giải quyết từng vụ việc cụ thể. Mặt khác, THADS tỉnh quán triệt quan điểm nêu cao tinh thần trách nhiệm của chấp hành viên, cán bộ, công chức, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu. Thực hiện phương châm quản lý “hướng về cơ sở”, đơn vị còn yêu cầu đội ngũ chấp hành viên, cán bộ, công chức thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, thực sự sâu sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án.

Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2025, các cơ quan THADS của tỉnh thụ lý 20.185 việc, tăng 866 việc so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số phải thi hành là 19.971 việc, tăng 2.208 việc so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 15.878 việc, chiếm 79,51% trong tổng số phải thi hành. Về tiền, tổng số phải thi hành hơn 4.534 tỷ đồng, tăng khoảng 1.165 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành hơn 2.900 tỷ đồng, chiếm 63,97% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 1.524 tỷ đồng. Cùng với đó, án hình sự về tham nhũng, kinh tế có 429 việc phải thi hành, với số tiền 293,444 tỷ đồng. Qua rà soát, phân loại có 261 việc có điều kiện thi hành, với số tiền 204,912 tỷ đồng.

Trên cơ sở thượng tôn pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích liên quan đến Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, THADS tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành viên thực hiện xác minh, phân loại án. Do đó, cơ quan THADS tỉnh đã thi hành xong 10.932 việc, tăng 836 việc so với cùng kỳ năm 2024, đạt tỷ lệ 68,85%. Về tiền, đơn vị thi hành xong hơn 1.330 tỷ đồng, tăng 797,236 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Đáng nói là, THADS tỉnh đã thi hành xong 113 việc liên quan đến án hình sự về tham nhũng, kinh tế, với số tiền 79,593 tỷ đồng.

Từ những con số “biết nói” cho thấy những chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả trong công tác THADS của THADS tỉnh. Đây là bước tích lũy để THADS tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 được cấp có thẩm quyền giao. Những kết quả trong công tác THADS không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp, mà còn góp phần tích cực vào việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Trần Thanh