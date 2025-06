Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Lặc

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, những năm qua cùng với việc huy động đa dạng các nguồn lực làm cơ sở cho việc hoàn thiện các tiêu chí, MTTQ các cấp huyện Ngọc Lặc đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Người dân xã Lam Sơn dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động gắn với thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” bằng những việc làm cụ thể, bắt đầu từ các khu dân cư, bản, làng, xã. Thông qua đó nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tự quản của Nhân dân trong việc đóng góp nguồn lực để XDNTM.

Hàng năm, căn cứ trên lĩnh vực phụ trách, Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến hội viên, chi hội cơ sở thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, cùng chung tay XDNTM. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trực quan tại các đường trục xã, thôn, bản; các điểm công cộng của xã, công sở và các trường học trên địa bàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin sinh hoạt chi bộ, trên hệ thống truyền thanh. Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền tại các hội nghị, lớp tập huấn, dạy nghề, trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về XDNTM.

Để thực hiện hiệu quả chương trình, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” với các tiêu chí cụ thể, phát huy được tính tích cực và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái; về phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương kỷ luật, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; về gìn giữ, bảo vệ môi trường ở nông thôn, giữ vững an ninh - trật tự trong XDNTM...

Cùng với chú trọng công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động như: “Nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngày chủ nhật sạch”, “Tiếng kẻng bình yên”... Nhiều phong trào đã được Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Điển hình như phong trào “Hàng rào xanh” trong xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn do MTTQ huyện chủ trì có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, là điểm nhấn trong thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện đã trồng được hơn 600km hàng rào xanh, 305km đường hoa, thảm cỏ ngọc; có trên 200 tuyến đường của 21/21 xã, thị trấn đều đảm bảo các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Trong đó, nhiều xã có mô hình hay, hàng rào đẹp như: Ngọc Sơn, Ngọc Liên, Mỹ Tân, Cao Thịnh... tạo cho diện mạo NTM của huyện Ngọc Lặc thêm thân thiện với môi trường...

Những việc làm cụ thể trên đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho các vùng nông thôn trên địa bàn huyện theo hướng văn minh, hiện đại. Hiện huyện Ngọc Lặc có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thị trấn Ngọc Lặc đạt chuẩn đô thị văn minh. Ngày 14/6/2025 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1151/QĐ-TTg công nhận huyện Ngọc Lặc đạt chuẩn NTM năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ngọc Lặc Phạm Thị Thu cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ các cấp huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ, nắm chắc chủ trương của Đảng, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời, giữ vững phát huy các tiêu chí, xây dựng các thôn NTM kiểu mới, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, xứng đáng là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh được công nhận huyện NTM”.

Bài và ảnh: Hoài Linh