Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi xả xác động vật chết ra môi trường

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng vứt xác lợn trên các tuyến kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam thuộc hệ thống kênh Bái Thượng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và đời sống Nhân dân...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, từ ngày 03/7 đến 17/7, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (đơn vị quản lý các kênh thủy lợi) phát hiện gần 160 xác lợn chết trên các tuyến kênh Chính, kênh Bắc, kênh Nam thuộc hệ thống kênh Bái Thượng, trong đó có xác lợn đã phân hủy, nguy cơ phát tán mầm bệnh rất cao.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, đã phối hợp với các ngành chức năng và lực lượng Công an các xã, phường nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, xác minh và kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường, trên sông, hồ chứa, kênh, mương.

Mặt khác, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, mạng xã hội của Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở yêu cầu các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, xử lý đúng quy định đối với động vật chết đảm bảo môi trường, không làm lây lan dịch bệnh; phát động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm. Công an tỉnh cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và thú y triển khai, hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn ốm, chết.

Quá trình rà soát, truy xét, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Sao Vàng phát hiện một công dân ở xã Sao Vàng có hành vi xả xác lợn chết ra môi trường. Quá trình làm việc với Công an, người dân này đã thừa nhận hành vi xả xác lợn chết của hộ gia đình ra môi trường mà không báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để tiêu hủy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng ngừa lây lan dịch bệnh theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Sao Vàng đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp xả xác động vật ra môi trường. Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo: Hành vi xả xác động vật chết gây ô nhiễm ra môi trường là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Người dân khi phát hiện lợn ốm, nghi mắc bệnh, cần báo ngay cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tuyệt đối không tự ý giết mổ, tiêu hủy, vứt xác động vật ra môi trường. Việc tiêu hủy bắt buộc phải có sự giám sát của cơ quan chức năng để bảo đảm đúng quy trình, quy định.

