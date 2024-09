Chủ động khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu thoát lũ

Nhằm bảo đảm tiêu thoát lũ cho hệ thống kênh mương trong mùa mưa bão, hằng năm, các địa phương trong tỉnh và đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức, huy động lực lượng ra quân đồng loạt nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ.

Công ty TNHH MTV Sông Chu huy động lực lượng nạo vét kênh mương trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Công ty TNHH MTV Sông Chu có chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi và các hệ thống thủy nông với tổng số 76 hồ đập; các hệ thống tiêu lớn như Ngọc Giáp, Quảng Châu, Trường Lệ, Kênh Than... Hằng năm, công ty huy động lực lượng triển khai thực hiện nạo vét khơi thông bùn đất và vật cản. Từ đầu năm đến tháng 9/2024, công ty đã thực hiện nạo vét các kênh tiêu phục vụ công tác ứng phó thiên tai với khối lượng 15.710/15.545m3, đạt 101,06% so với kế hoạch; phá dỡ ách tắc do bèo tây và bè mảng rau muống trên hệ thống kênh tiêu, trục tiêu lớn với chiều dài 153.300/142.905m, đạt 107,27% so với kế hoạch; khối lượng phá dỡ ách tắc trên các kênh mương 490.583/473.884m2, đạt 103,52% so với kế hoạch.

Theo Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu Khương Bá Luận, trên tất cả các tuyến tiêu, trục tiêu, như: sông Quảng Châu, sông Đơ, sông Bến Ngự, sông Cầu Hạc, sông Rào do công ty quản lý đã được tổ chức phát dọn hành lang thông thoáng... Trước mùa mưa bão hằng năm, công ty tiến hành rà soát khối lượng cần phải nạo vét khơi thông dòng chảy trên kênh tiêu, trục tiêu lớn để phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Để chủ động đối phó với bão lũ xảy ra, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và đời sống của Nhân dân, ngày 16/5/2024, UBND tỉnh có Công văn số 6805/UBND-NN về việc nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh trục tiêu lớn năm 2024. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức, huy động lực lượng ra quân đồng loạt nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống tiêu. Các địa phương tập trung nạo vét, tháo dỡ ách tắc, vớt bèo tây, bè mảng, rau muống trên hệ thống kênh tiêu với khối lượng 518.389m3. Trong đó, kênh liên huyện, liên xã 102.088m3, kênh nội đồng 416.301m3; vớt bèo tây, bè mảng, rau muống 1.423.036m2, chiều dài 638.992m...

Đến tháng 9/2024, đã có 21/25 đơn vị hoàn thành công tác nạo vét kênh tiêu và 9/12 cơ quan hoàn thành công tác vớt bèo tây, bè mảng, rau muống. Một địa phương nạo vét kênh tiêu đạt kết quả cao như các huyện Thọ Xuân 87%, Bá Thước 93,73%, Thạch Thành 97% và TP Sầm Sơn 94,81%. Các địa phương, đơn vị tổ chức vớt bèo tây, bè mảng, rau muống đạt tỷ lệ cao như Thọ Xuân 87%, Yên Định 95%, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã 94,30%, Công ty TNHH MTV Sông Chu đạt 103,52%...

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống tiêu. Cùng với đó, các địa phương phối hợp với công ty khai thác công trình thủy lợi đóng trên địa bàn tu sửa các công trình thủy lợi trên địa bàn đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả khi có mưa, lũ xảy ra. Đồng thời, tiến hành xử lý các hành vi lấn chiếm công trình tiêu, thoát nước, các vi phạm hành lang công trình thủy lợi trên hệ thống sông, kênh tiêu, trục tiêu lớn đảm bảo yêu cầu tiêu, thoát lũ. Trước mắt các đơn vị khai thác thủy lợi trên địa bàn tỉnh phối hợp với các địa phương thanh thải đất đá bồi lắng trên hệ thống kênh tiêu sau các đợt mưa, lũ. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện ra quân làm thủy lợi mùa khô, nạo vét, khơi thông các tuyến kênh tưới, tiêu.

Bài và ảnh: Lê Hợi