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Chủ công Sasipaporn Janthawisut chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hoá

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Tiếp sau tay đập người Mỹ Claire Hoffman, chiều 10/10, chủ công hàng đầu bóng chuyền châu Á Sasipaporn Janthawisut đã đến Việt Nam để hội quân cùng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hoá.

Chủ công Sasipaporn Janthawisut chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hoá

Tiếp sau tay đập người Mỹ Claire Hoffman, chiều 10/10, chủ công hàng đầu bóng chuyền châu Á Sasipaporn Janthawisut đã đến Việt Nam để hội quân cùng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hoá.

Chủ công Sasipaporn Janthawisut chính thức hội quân cùng XMLS Thanh Hoá

Sasipaporn Janthawisut (giữa) chụp ảnh lưu niệm với ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Chủ công số 1 của bóng chuyền Thái Lan Sasipaporn Janthawisut chính là mảnh ghép cuối cùng của đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hoá tại vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia các câu lạc bộ (CLB) năm 2026.

Sau khi giúp Thái Lan vô địch châu Á và giành Huy chương Đồng ASIAD năm 2026, Sasipaporn Janthawisut được xem là chủ công toàn diện nhất châu lục hiện nay. Từ khả năng phát bóng, đỡ bước một, phòng thủ và đặc biệt là tấn công và chắn bóng trên lưới, Sasipaporn Janthawisut đều làm rất tốt.

Sự xuất hiện của chủ công số 1 Thái Lan không chỉ giúp giải đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn, mà còn tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội bóng xứ Thanh, để hiện thực hoá tham vọng lọt vào Top 4.

Như vậy, huấn luyện viên trưởng Bùi Huy Sơn đã chốt xong nhân sự cho 7 trận đấu tại vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia các CLB năm 2026.

Sasipaporn Janthawisut và Claire Hoffman sẽ thay nhau thi đấu trên hàng công bên cạnh các nội binh chất lượng như: đối chuyền Đoàn Thị Xuân, chuyền hai Tôn Thị Minh Thư, chủ công Hoàng Thị Thảo, Libero Quách Thị Hoài Ân và phụ công Quách Kim Luyến.

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Duy Tính

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