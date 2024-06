Chợ thực phẩm an toàn - cơ hội kết nối sản phẩm uy tín

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, phân phối thực phẩm trong và ngoài tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực phẩm an toàn (TPAT) đến các nhà phân phối và người tiêu dùng tại các địa phương trong tỉnh; góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thực phẩm sạch, sản phẩm OCOP của tỉnh; trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa triển khai thí điểm 4 phiên chợ TPAT. Các sản phẩm đưa vào phiên chợ đều được giám sát về tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, tạo nên một địa chỉ mua sắm uy tín cho người dân địa phương.

Phiên chợ TPAT được tổ chức trên địa bàn thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) thu hút đông đảo người dân địa phương đến mua sắm.

Ghi nhận tại 2 phiên chợ TPAT đã được tổ chức tại huyện Thọ Xuân và Cẩm Thủy đều thu hút đông đảo các doanh nghiệp, HTX, các hộ cá thể sản xuất tại các làng nghề tham gia giới thiệu, bày bán nhiều loại sản phẩm, từ nem chua, nước mắm, chè, mật ong, mặt hàng đồ khô, đồ hải sản, hoa quả... Đây đều là sản phẩm chế biến của các doanh nghiệp, HTX cung ứng TPAT, đơn vị sản xuất các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn, mua sắm.

Tại phiên chợ an toàn thực phẩm tổ chức tại thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân), ông Dương Văn Trung cho biết: "Tôi thấy phiên chợ bán rất nhiều mặt hàng cần thiết cho đời sống tiêu dùng hàng ngày. Hàng hóa lại được Nhà nước quản lý, có nguồn gốc rõ ràng, có nhiều thương hiệu nổi tiếng nên tôi rất yên tâm khi mua sắm về cho gia đình”.

Cùng với tạo cơ hội mua sắm cho người dân, các phiên chợ để các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Tại gian hàng trưng bày thương hiệu nước mắm Tác Huy, ông Dương Văn Tác, Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Do Xuyên Ba Làng (thị xã Nghi Sơn), chia sẻ: "Đến với phiên chợ an toàn thực phẩm lần này, chúng tôi mang đến đủ các mặt hàng mà cơ sở sản xuất, là đặc trưng nhất của vùng đất Nghi Sơn. Chúng tôi coi đây là cơ hội rất thuận lợi để được giới thiệu, chào bán sản phẩm hàng hóa đến tay Nhân dân ở các địa phương”.

Sau phiên chợ đầu tiên được tổ chức tại huyện Thọ Xuân, phiên chợ thứ 2 được tổ chức huyện Cẩm Thủy đã có sức lan tỏa hơn khi có sự tham gia nhiệt tình của các huyện: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc... với nhiều đặc sản địa phương đến từ các doanh nghiệp, HTX cung ứng TPAT, đơn vị sản xuất các sản phẩm OCOP sản xuất.

Theo Sở Công Thương, vấn nạn về thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh đang là một thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và phát triển kinh tế - xã hội; do đó, việc tổ chức các phiên chợ TPAT là hết sức cần thiết nhằm giới thiệu và giúp người dân cách phân biệt, tìm hiểu về nguồn gốc, tiêu chuẩn sản phẩm. Đây còn là cơ hội giúp các nhà phân phối và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; từng bước nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất thực phẩm trong tỉnh; góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quảng bá các sản phẩm OCOP các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.

Các phiên chợ TPAT tiếp theo tới đây sẽ được tổ chức tại các huyện: Nông Cống, Nga Sơn. Nhiều loại sản phẩm từ: Lương thực, thực phẩm; nông sản, lâm sản, thủy hải sản; đồ uống (rượu, bia, nước trái cây, nước giải khát các loại); thực phẩm bao gói sẵn; thực phẩm chế biến; trong đó ưu tiên các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng TPAT, sản phẩm thực phẩm có sự tham gia giám sát an toàn thực phẩm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, sản phẩm OCOP được sản xuất trong và ngoài tỉnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ dược liệu tiếp tục sẽ được giới thiệu đến tận tay người tiêu dùng. Trong đó, 100% các loại hàng hóa, thực phẩm trưng bày, giới thiệu tại các phiên chợ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đáp ứng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về dịch bệnh và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng.

Bài và ảnh: Bách Nguyên