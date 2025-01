Chính thức bỏ thi chứng chỉ IELTS trên giấy tại Việt Nam từ ngày 30/3

Ngày 7/1, Hội đồng Anh và IDP Việt Nam – hai đơn vị được cấp phép tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS tại Việt Nam - đã cùng thông báo việc các kỳ thi IELTS tại Việt Nam sẽ chuyển sang thi trên máy tính từ sau ngày 29/3.

Thí sinh dự thi chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, từ ngày 30/3, kỳ thi IELTS tại Việt Nam sẽ chuyển hoàn toàn sang hình thức thi trên máy tính. Thay đổi này được thực hiện với mục đích mang lại trải nghiệm thi nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi hơn cho thí sinh trong khi vẫn duy trì chất lượng và độ tin cậy toàn cầu của kỳ thi IELTS.

Hình thức thi trên máy tính được hai đơn vị tổ chức thi đánh giá có nhiều lợi ích vượt trội như lịch thi linh hoạt, thí sinh có thể đăng ký thi chỉ 1-2 ngày trước khi thi và thi vào bất kỳ ngày nào trong tuần, giúp thí sinh dễ dàng sắp xếp thời gian phù hợp.

Hình thức này cũng mang lại kết quả nhanh chóng khi chỉ trong khoảng 2 ngày, thí sinh sẽ nhận được kết quả, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và hỗ trợ kịp thời cho các kế hoạch học tập, làm việc, và định cư.

Thi trên máy tính cũng thuận lợi cho việc thi lại một kỹ năng riêng lẻ (One Skill Retake). Thí sinh có thể thi lại một kỹ năng bất kỳ trong bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, hoặc Viết để cải thiện điểm số. Điều này giúp thí sinh giảm thiểu chi phí và thời gian so với việc thi lại toàn bộ bài thi. One Skill Retake áp dụng duy nhất với hình thức thi IELTS trên máy tính.

Phần thi trên máy tính được thiết kế đơn giản, đảm bảo thao tác dễ dàng, giúp thí sinh tập trung tối đa vào bài làm, nhằm đạt hiệu quả tối đa. Bài thi giữ nguyên tiêu chuẩn, hình thức thi trên máy tính sẽ hoàn toàn giống thi trên giấy ở cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) của bài thi, đảm bảo tính công bằng và tiêu chuẩn quốc tế.

Việc thi trên máy tính cũng phù hợp với sự phổ biến của công nghệ hiện nay, tạo môi trường thi chuyên nghiệp hơn.

Với những thí sinh đã đăng ký thi IELTS trên giấy sau ngày 29/3 sẽ được trung tâm tổ chức thi liên hệ để thông báo về các phương án thay thế. Các hướng dẫn chi tiết sẽ được cung cấp để đảm bảo quyền lợi và sự chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh. Thí sinh sẽ được lựa chọn một trong các phương án: chuyển đổi miễn phí sang hình thức thi IELTS trên máy tính; chuyển đổi miễn phí sang một ngày thi IELTS trên giấy trước hoặc trong ngày 29/3 hoặc nhận hoàn trả toàn bộ lệ phí thi./.

Theo TTXVN