Cầu Xuân Quang và đường Vạn Thiện đi Bến En sẽ thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo, tích cực huy động phương tiện máy móc, nhân lực; khẩn trương thi công hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm thông xe kỹ thuật cầu Xuân Quang và đường Vạn Thiện đi Bến En trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chiều 20/1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ngành đã đi kiểm tra thực địa tiến độ công trình cầu Xuân Quang và Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En để chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Đây là 2 dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra thi công hạng mục lát vỉa hè Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En.

Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En được khởi công tháng 8/2022, với quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe với tổng chiều dài tuyến hơn 12 km, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.200 tỷ đồng. Dự án đi qua địa phận 2 huyện: Nông Cống (xã Vạn Thiện và xã Thăng Long) với chiều dài 5,5 km và Như Thanh (xã Yên Thọ, xã Xuân Phúc và thị trấn Bến Sung) với chiều dài 6,6 km.

Dự án đường Vạn Thiện đi Bến En có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h cơ bản đã hoàn thành.

Là dự án trọng điểm, có ý nghĩa kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông tiềm năng du lịch khu vực Nông Cống - Như Thanh nói riêng và phía tây của tỉnh nói chung, tuyến đường Vạn Thiện đi Bến En đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; đồng thời nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Chủ đầu tư và nhà thầu cũng đã khắc phục nhiều bất lợi thời tiết do mưa lớn kéo dài để nỗ lực hoàn thành dự án.

Kế hoạch vốn giao cho dự án đến nay đã đạt 90%. Trong đó, phần xây lắp đã thực hiện giao vốn đạt 632/727 tỷ đồng (87%). Công tác thi công xây dựng cũng đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục vỉa hè, thảm mặt đường 1,7 km (mới được bàn giao mặt bằng sạch ngày 4/12/2024); vệ sinh mặt đường để tưới thấm bám; hoàn thiện lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng toàn tuyến, bảo đảm hoàn thành để thông xe trước Tết Nguyên đán 2025.

Với công trình cầu Xuân Quang, đây là hạng mục thuộc Dự án đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa). Cầu Xuân Quang vượt sông Mã và đường hai đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 có tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng, với chiều dài 1.042m, 25 nhịp; điểm đầu tại Km5+250 đường đầu cầu sông Mã, thuộc địa phận xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa); điểm cuối Km7+250 tại nút giao quy hoạch, thuộc địa phận xã Thiệu Quang (Thiệu Hóa).

Công trình cầu Xuân Quang và đường 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm kết nối giao thông giữa Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45 với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tạo tiền đề hình thành các khu công nghiệp hiện đại trong khu vực, đồng thời rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía tây của tỉnh qua các huyện Thiệu Hóa, Yên Định với Quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, công trình còn giảm áp lực giao thông qua Quốc lộ 45, Quốc lộ 217 về Quốc lộ 1A; kết nối các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc với đường cao tốc Bắc - Nam.

Nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực thi công các hạng mục còn lại dự án để thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Hiện nay, công tác thi công xây dựng cầu Xuân Quang và đường 2 đầu cầu đã cơ bản hoàn thành; với số vốn giải ngân 632/632 tỷ đồng, đạt 100%. Hiện các nhà thầu đang huy động nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành một số hạng mục kỹ thuật còn lại như lắp đặt khe co giãn, lan can, thảm mặt cầu, hoàn thiện lắp đặt hệ thống an toàn giao thông... bảo đảm hoàn thành để thông xe trước Tết Nguyên đán.

Chủ đầu tư dự án báo cáo công tác thi công.

Tại buổi khảo sát thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các dự án trọng điểm này. Đây là những công trình có số vốn lớn, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện từ công tác giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công nhằm sớm hoàn thành, tăng tính kết nối vùng; thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch cũng như nhu cầu dân sinh.

Cùng với kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án, đồng chí yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận lợi, tích cực huy động phương tiện, máy móc; tổ chức thi công khẩn trương để hoàn thành các phần việc còn lại trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết.

Đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc các nhà thầu tổ chức, triển khai thi công nhanh, kịp thời nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ, mỹ thuật.

Dự kiến, công trình cầu Xuân Quang và đường Vạn Thiện đi Bến En sẽ thông xe kỹ thuật phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đồng thời tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức lễ khánh thành vào ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

