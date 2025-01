Cẩm Thủy phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trong năm 2025

Bằng ý chí quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, năm 2024 huyện Cẩm Thủy đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Thành quả ấy cũng chính là nền tảng, động lực để huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2025.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân được huyện Cẩm Thủy và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, góp phần thúc đẩy giao thương.

Năm 2024 trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, sự điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng thuận, cố gắng của các tầng lớp Nhân dân, huyện Cẩm Thủy đã hoàn thành và vượt kế hoạch 25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nổi bật là, lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp đạt kết quả tích cực, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt hơn 2,6 tỷ đồng (tăng 4,07% so với năm 2023). Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá, giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 3,1 tỷ đồng (tăng 6,15% so với cùng kỳ). Trong năm, huyện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đặc biệt là công trình trọng điểm của tỉnh: Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được huyện quan tâm thực hiện. Năm 2024 đã quyết định chủ trương đầu tư đối với 31 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư trên 481,6 tỷ đồng. Thực hiện thẩm tra, quyết toán cho 129 dự án với tổng giá trị quyết toán hơn 173 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 các dự án do tỉnh quản lý ước đạt 94%. Ngoài ra, huyện cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo thực hiện thành lập mới doanh nghiệp, trong năm 2024 toàn huyện có 50 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, huyện đã tập trung huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Trong năm, huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, đã công nhận thêm 7 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 18 sản phẩm.

Cẩm Thủy là vùng đất được thiên nhiên ban tặng cho nhiều di tích, danh lam, thắng cảnh, đặc biệt là suối cá Cẩm Lương, động Cửa Hà. Đây là yếu tố quan trọng để huyện phát triển du lịch. Trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện đã tích cực khai thác, phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch tham quan danh lam, thắng cảnh... Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Đến nay, huyện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình quan trọng phục vụ phát triển du lịch. Tiêu biểu như đường giao thông khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương tổng kinh phí 57 tỷ đồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng tại xã Cẩm Lương với diện tích trên 15ha... Nhờ đó, du lịch của huyện ngày càng phát triển, năm 2024 đón được 210 nghìn lượt khách.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân ổn định...

Năm 2025, huyện phấn đấu sẽ về đích huyện NTM. Để hoàn thành mục tiêu đó, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 5,99% trở lên; thu nhập bình quân đầu người là 60,5 triệu đồng. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí, yêu cầu và nội dung XDNTM. Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 thôn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu đến năm 2025 mỗi xã sẽ có 1 sản phẩm OCOP 3 sao...

Với sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, bước vào năm mới 2025 tin tưởng huyện Cẩm Thủy sẽ gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, đưa huyện tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện hơn.

Bài và ảnh: Yến Vi