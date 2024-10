Các địa phương tích cực khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru) kết hợp với rìa Tây nam áp cao lạnh lục địa, rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên từ ngày 27-9 đến ngày 2-10-2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, đã làm cho một số diện cây trồng vụ thu mùa và vụ đông bị ngập úng.