Khắc phục triệt để sự cố lưới điện trung áp tỉnh Thanh Hóa

Để khắc phục triểt để các khiếm khuyết, tồn tại và ngăn ngừa sự cố trên lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tập trung nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Thực trạng đường dây trung áp

Hiện nay, PC Thanh Hóa đang quản lý vận hành 27 trạm biến áp/ 44 MBA 110kV (27 TBA này vận hành không người trực), 18 trạm trung gian 35/22,10,6 kV và 9.403 trạm biến áp phụ tải. Về phần đường dây có 57 đường dây 110kV với tổng chiều dài là 841,8km, 253 đường dây trung thế với tổng chiều dài 7.431,34 km và lưới điện hạ áp có tổng chiều dài 12.947,8 km, đảm bảo kinh doanh bán điện cho hơn 850 nghìn khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh.

Sự cố đứt dây lộ 475 trạm 110kV Đông Sơn (PC Thanh Hóa) do bị sét đánh vào.

Thực tế cho thấy, những năm qua hệ thống đường dây trung áp được PC Thanh Hóa đầu tư, cải tạo và từng bước đưa vào sử dụng dây cáp bọc, từ đó đã làm hạn chế sự cố phóng điện giữa 2 dây pha, giữa dây pha và cây cối xung quanh, giảm khoảng cách giữa các dây dẫn của ba pha, ngăn chặn tiếp xúc vô ý của con người với dây dẫn có thể đưa đến tai nạn điện. Ngoài ra nó còn giải quyết hiệu quả vấn đề xây dựng lưới điện nhất là ở các khu vực trung tâm, vị trí có hành lang hẹp... làm tăng độ tin cậy cung cấp điện.

Thế nhưng trong quản lý vận hành loại vật liệu này cũng dễ xảy ra đứt ở khoảng vượt, néo dây bị tụt, cột nghiêng, độ võng dây lớn và một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là dây bọc có thể dễ dàng đứt khi bị sét đánh trúng hoặc khi có giông bão khiến các vật liệu xây dựng, cây bị bay, đổ vào đường dây... Kể từ đầu năm đến nay, hệ thống lưới điện do PC Thanh Hóa quản lý đã xảy ra các vụ sự cố trên loại đường dây này, nhất là vào thời điểm trên địa bàn tỉnh có mưa giông, bão lũ từ tháng 7- 9/2024 vừa qua. Điều này đã khiến hư hỏng một số thiết bị, ảnh hưởng tới quá trình vận hành, gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng.

Đồng bộ giải pháp khắc phục

Ngày 01/10/2024 vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa họp bàn kế hoạch, đề ra phương án xử lý các sự cố trên đường dây trung áp.

Mặc dù các sự cố đều được xử lý kịp thời, nhưng xét về lâu dài cho công tác vận hành, nhiệm vụ cần kíp đặt ra lúc này là phải tập trung nghiên cứu, sớm có giải pháp để đồng bộ tổ chức triển khai khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế tối đa việc tái diễn kéo dài.

Theo đó, dưới sự chủ trì của Giám đốc Hoàng Hải, mới đây PC Thanh Hóa đã tổ chức họp bàn kế hoạch, đề ra phương án xử lý đứt dây cáp bọc và các sự cố khác trên đường dây trung áp. Tại sự kiện này, đại diện các phòng/ban chức năng Công ty, đơn vị trực thuộc liên quan, thông qua báo cáo đánh giá và thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra các tồn tại, vướng mắc, khó khăn, phân tích chi tiết từng nguyên nhân dẫn đến sự cố, đồng thời đưa ra một số kiến nghị mang tính giải pháp để trình Ban Giám đốc Công ty xem xét, chỉ đạo. Trọng tâm là việc sử dụng các thiết bị, vật liệu, cơ cấu lắp đặt phù hợp như: Sử dụng dây buộc định hình bằng vật liệu cách điện; dùng ghíp bấm thủng để nối tiếp xúc điện cho phần dây buộc kim loại (giáp níu) với dây dẫn tạo sự đẳng thế; dùng lèo phụ bằng dây bọc cùng chủng loại dây dẫn và bắt ghíp cách điện hoặc ghíp bấm thủng chuyên dùng; dùng ống nối chịu lực luồn trong ống bằng chất dẻo co ngót, không để hở cách điện của dây dẫn bọc và tuyệt đối không dùng ghíp nhôm trần để kẹp nối dây dẫn bọc; lắp đặt dây, thiết bị chống sét,...

Đối với phương án giảm sự cố cần phải lưu ý một số nội dung: Nêu cụ thể đặc điểm tuyến đường dây; phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân thực trạng của từng lần máy cắt nhảy đã xảy ra; nhìn nhận việc tính toán, chỉnh định, phối hợp bảo vệ, công tác đo phóng điện cục bộ (PD), sử dụng camera nhiệt, flycam; đánh giá sự cố trên tài sản khách hàng; công tác điều tra sự cố... để tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính đối với hành lang, khắc phục khiếm khuyết tồn tại và sự cố trên tài sản khách hàng. Ngoài ra, hết sức lưu ý cần phải đúng các bước quy trình và an toàn tuyệt đối cho người lao động khi thực hiện tiểu tu trên lưới đường dây có nhiều sự cố.

Chung sức, đồng lòng, quyết liệt vào cuộc

Những năm gần đây hệ thống lưới điện của PC Thanh Hóa được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sử dụng điện của khách hàng... Thành quả này, chính là nhờ sự kết tinh của một tập thể lãnh đạo, CBCNV trong toàn đơn vị đã luôn giữ vững đoàn kết, nêu cao ý chí, nỗ lực, hăng say lao động, với quyết tâm: Khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa.

Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Bên cạnh đó là sự quan tâm phối hợp chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp địa phương, sự hỗ trợ của cơ quan thông tấn báo chí đã chung sức, đồng lòng, quyết liệt vào cuộc... đặc biệt là trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Điểm sáng phải kể đến bắt đầu từ năm 2022 Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất diễn ra. Đây là dấu mốc có ý nghĩa và tầm quan trọng vô cùng lớn, thể hiện sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đối với ngành điện nói chung và tại Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng. Qua 3 năm triển khai và tổ chức thực hiện đến nay hoạt động này luôn khẳng định vai trò, tầm quan trọng đối với công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể và Nhân dân các địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, PC Thanh Hóa đã tăng cường chỉ đạo Điện lực trực thuộc kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm hành lang, khoảng cách pha - đất, phối hợp chặt chẽ cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện giải phóng hành lang cây cối có nguy cơ đổ, va quẹt gây sự cố lưới điện trên quy mô cấp xã, phường, thị trấn. Quá trình triển khai, đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp khi khai thác cây cối gần với đường dây để an toàn cho tài sản, tính mạng con người và ngăn ngừa sự cố lưới điện. Tính đến ngày 30/9/2024 toàn tỉnh đã chặt tỉa được 19.752 cây cối các loại. Cùng với đó chủ động làm việc với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tích cực xây dựng và phát bản tin về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn trong sử dụng điện, các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong dân, tiết kiệm điện... thường xuyên thông tin trên nhiều nền tảng đến toàn thể chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải chỉ đạo các phòng/ban, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, đề ra phương án xử lý các sự cố trên đường dây trung áp.

Bước sang tháng 10/2024 là mốc khởi đầu cho quý cuối cùng của năm, nhằm giảm sự cố, đảm bảo cấp điện Tết nguyên Đán và hè năm 2025 tới, ngay trong quý IV/2024 Công ty sẽ tiến hành tiểu tu khắc phục toàn bộ tồn tại khiếm khuyết trên tất cả các đường dây trung áp của đơn vị quản lý. Đây cũng là chủ trương và kết luận của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện ở Hội nghị hoạt động các Điện lực được tổ chức tại Hải Phòng trước đó. Vì vậy để công việc đạt kết quả cao nhất, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa giao nhiệm vụ và yêu cầu các phòng/ban Công ty, đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, trang thiết bị tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thực trạng đường dây, lập phương án cụ thể trình Công ty phê duyệt, triển khai tổ chức thực hiện và phấn đấu phải hoàn thành trước 31/12/2024. Cùng với đó thành lập đội xung kích Công ty phát động phong trào thi đua thực hiện chiến dịch 90 ngày tiểu tu, vệ sinh công nghiệp, xử lý khiếm khuyết, tập trung hỗ trợ đối với những đường dây trung áp có sự cố cao, các khu vực khó khăn. Ngoài ra Đoàn Thanh niên Công ty liên hệ, báo cáo, tham mưu Tỉnh đoàn Thanh Hóa chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp địa phương tham gia phối hợp công tác bảo vệ cũng như giải phóng hành lang an toàn lưới điện, hoạt động này cần được diễn ra xuyên suốt, có quy mô rộng trên toàn địa bàn trong tỉnh.

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)