Các chi nhánh Agribank phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng

Trong những năm qua, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã dần trở nên quen thuộc với nhiều đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính phù hợp với xu thế và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cán bộ, nhân viên Agribank hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản ngân hàng điện tử.

Ngoài những lợi ích sẵn có, so với chi trả tiền mặt, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng, người thụ hưởng sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sớm hơn so với người nhận tiền tại điểm chi trả trực tiếp; được nhận chính xác số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, bảo đảm an toàn tiền mặt; được chủ động về thời gian, địa điểm rút tiền; được nhận tiền lãi ngân hàng khi chưa rút hết tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trong tài khoản ATM...

Ông Lương Đình Kháng, cán bộ hưu trí ở xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, cho biết: “Tôi nhận thấy việc nhận lương hưu qua tài khoản ATM của Agribank rất tiện lợi, không còn phải xếp hàng đợi nhận tiền mặt vào những ngày cố định. Từ khi chuyển sang nhận lương qua tài khoản thẻ ATM tại Agribank Tĩnh Gia, tôi có thể sắp xếp việc riêng, không phải tính có trùng ngày nhận lương định kỳ. Đồng thời có thể rút tiền tại các máy ATM bất cứ lúc nào hoặc tại bất kỳ chi nhánh nào của Agribank. Khi lương hưu định kỳ chuyển vào tài khoản, tôi ủy quyền cho ngân hàng thu hộ tiền điện, tiền nước không mất phí, nếu chưa rút tiền mặt còn được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư trong tài khoản”.

Với lợi thế mạng lưới có 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, 69 máy ATM và 14 máy CDM, gần 500 máy POS, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cam kết luôn bảo đảm hoạt động thanh toán thông suốt. Để người dân hiểu được lợi ích của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng, các chi nhánh Agribank thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền, phổ biến các tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh, truyền thanh thôn, xóm; cử cán bộ tham gia các buổi họp tổ vay vốn và tiết kiệm thôn, xóm để giới thiệu, khuyến khích người dân tham gia chi trả, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của Agribank cung cấp nhiều tiện ích, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ khách hàng trong giao dịch như: rút tiền mặt, tra cứu số dư, chuyển tiền, nộp tiền, thanh toán hóa đơn... nên người hưởng gặp rất nhiều thuận lợi.

Để hỗ trợ người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các ngân hàng đã cử cán bộ trực tiếp đến với khách hàng để hướng dẫn làm thẻ ATM, thu nợ, giải ngân vốn vay và đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank cho những người có nhu cầu. Các ngân hàng luôn bảo đảm hoạt động thông suốt, nhất là các ngày chi trả lương hưu phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo. Từ khi triển khai việc phát hành thẻ ATM và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh, tính đến nay đã có hàng chục nghìn thẻ ATM Agribank được phát hành cho người được hưởng lương hưu, đối tượng trợ cấp BHXH sử dụng. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua tài khoản của Agribank tích hợp đầy đủ mọi tiện ích thiết yếu của cuộc sống, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng, như nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, mua sắm trực tuyến, thanh toán QR Code, đặt vé máy bay, đặt vé tàu xe, đặt vé xem phim, đặt phòng khách sạn, thanh toán tiền điện, nước, phí bảo hiểm, học phí, viện phí, nộp thuế, cước viễn thông...

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản của Agribank đã và đang khẳng định những ưu thế, lợi ích rõ ràng. Trong thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với BHXH tỉnh và các bên liên quan để tuyên truyền, tư vấn khách hàng đã mở tài khoản, khách hàng vay vốn về chủ trương chi trả, nộp BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng. Đồng thời, tiếp cận điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, vận động khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được cấp thẻ ATM nhanh chóng, dễ dàng; hỗ trợ khách hàng mở tài khoản trực tuyến...

Bài và ảnh: Đức Thanh