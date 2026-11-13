Bùng nổ cảm xúc trước giờ G Gala Sao Mai 2026 với Pre-show đặc biệt “Sắc màu xứ Thanh”

Tối 15/11, trước thềm đêm Gala Sao Mai 2026 chính thức lên sóng trực tiếp trên VTV3, khán giả tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ được chiêu đãi một đại tiệc nghệ thuật và thời trang trong 60 phút mang tên Pre-show “Sắc màu Xứ Thanh - Đón sóng Sao Mai”. Chương trình hứa hẹn tạo nên màn “giữ nhiệt” hoàn hảo, mang đến bữa tiệc văn hóa, thời trang và âm nhạc đầy ấn tượng trước giờ truyền hình trực tiếp.

Chương trình được thiết kế với thời lượng 60 phút (từ 19h45 đến 20h45), đóng vai trò là nhịp cầu kết nối cảm xúc giữa khán giả, nghệ sĩ và không gian văn hóa bản địa trước khi đêm Gala chính thức lên sóng kênh VTV3 vào lúc 21h00.

Với ý tưởng tổng thể “Một hành trình – Năm điểm giữ nhịp”, chương trình dẫn dắt người xem đi qua 5 cung bậc cảm xúc tinh tế: Chạm - Mở - Khám phá - Hội tụ - Bùng nổ.

CHẠM – Đón sóng cảm xúc từ thảm đỏ Xứ Thanh

Ngay từ những phút đầu tiên, không khí tại Quảng trường biển Sầm Sơn sẽ nóng lên với hoạt động thảm đỏ, check-in rộn ràng của dàn khách mời tên tuổi, hoa hậu, á hậu cùng các nghệ sĩ.

Chương trình đưa khán giả trực tiếp vào không gian nghệ thuật với clip ngắn giới thiệu hành trình, kết hợp âm nhạc hiện đại để kết nối khán giả ngay từ những phút đầu tiên.

MỞ – Vẻ đẹp Xứ Thanh

Sân khấu chính thức bung tỏa vẻ đẹp tự hào của vùng đất quê hương qua phần biểu diễn hòa quyện giữa âm nhạc và vũ đạo đặc sắc. Sự kết hợp giữa các ca sĩ và vũ đoàn chuyên nghiệp trên nền màn hình LED đại cảnh tái hiện không gian văn hóa đậm đà bản sắc Xứ Thanh, đánh dấu tiếng còi khai cuộc chính thức cho chuỗi trải nghiệm nghệ thuật.

Demo sân khấu chương trình. Ảnh BTC

KHÁM PHÁ – Áo dài Kinh – 6 sắc màu dân tộc

Sân khấu chào đón sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 - Emora Phạm và Quán quân Siêu mẫu nhí toàn năng Nguyễn Huỳnh Yến Trang trong tà áo dài truyền thống mang đậm tinh thần văn hóa Việt, tạo nhịp chuyển mềm mại sang các sắc phục vùng miền.

Khán giả sẽ lần lượt được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế của 6 dân tộc (Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú) qua những bộ trang phục mang hoa văn dệt, sắc chàm mộc mạc hay kỹ thuật thêu sáp ong tỉ mỉ.

HỘI TỤ - 21 dân tộc – đại đoàn kết

Sân khấu hóa thành sàn diễn thời trang hoành tráng với sự góp mặt của các KOLs, hoa hậu, á hậu và người mẫu trong các bộ sưu tập áo dài, trang phục truyền thống tinh xảo.

Đại cảnh mãn nhãn với sự góp mặt của 21 sắc phục được dàn dựng công phu theo các cụm trục hình, tôn vinh bức tranh đại đoàn kết toàn dân tộc rực rỡ sắc màu, tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Demo sân khấu chương trình. Ảnh BTC

BÙNG NỔ – Trình diễn 54 dân tộc Việt Nam

Cao trào thị giác và cảm xúc của khép lại 60 phút Pre-show với màn trình diễn áo dài thổ cẩm độc đáo của 54 dân tộc Việt Nam, được thể hiện qua phần trình diễn của Nguyễn Huỳnh Yến Trang cùng dàn nghệ sĩ và vũ đoàn.

Đội hình hoành tráng quy tụ đủ sắc phục, đủ màu sắc hòa quyện trong không gian âm nhạc hào hùng, khép lại 60 phút trải nghiệm rực rỡ trước khi đêm Gala chính thức khai mạc vào lúc 21h trên sóng VTV.

GALA SAO MAI 2026 Thời gian: 21h00, ngày 15/11/2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và nền tảng truyền hình số Quốc gia VTVgo. Địa điểm: Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

LP