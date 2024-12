Bức tranh kinh tế - xã hội nhiều gam màu sáng

Khép lại năm 2024 với con số ấn tượng: 31/31 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn; đồng thời, cũng cho thấy một bức tranh kinh tế - xã hội với nhiều gam màu tươi sáng.

Diện mạo đô thị du lịch biển Sầm Sơn.

TP Sầm Sơn bước vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức khách quan và nội tại. Song, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch tất cả chỉ tiêu đề ra.

Điểm sáng nổi bật trên bức tranh tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố là tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 24.515 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,3%, vượt kế hoạch đề ra và đứng thứ 2 toàn tỉnh. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản ổn định, duy trì mức tăng trưởng. Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 2.379 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 7.200 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ, bằng 125% kế hoạch. Ngành dịch vụ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 10.816 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 11.320 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn, quan trọng của thành phố tiếp tục được triển khai và hoàn thành đưa vào khai thác, như: dự án Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, Công viên nước Sun World Sầm Sơn, Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (khu A). Các dự án tuyến đường Trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, đường 4C đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án của các nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện, như: khu đô thị Quảng trường biển; khu vui chơi giải trí Nam Sông Mã; khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Sông Đơ; khu đô thị sinh thái biển Đông Á; khu biệt thự Hùng Sơn...

Thu ngân sách Nhà nước đạt con số ấn tượng, ước đạt 2.179 tỷ đồng, bằng 288% dự toán tỉnh giao, bằng 103% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác phát triển doanh nghiệp vượt kế hoạch tỉnh giao, với 150 doanh nghiệp thành lập mới, vượt kế hoạch tỉnh giao (150/145), đạt kế hoạch thành phố giao (150/150); thành lập 2 HTX và cấp hơn 1.200 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng yêu cầu, tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh và của thành phố. Cụ thể, tổng số vốn ngân sách thành phố đã giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 là 210 tỷ đồng, đã giải ngân 210 tỷ đồng (trong tổng kế hoạch vốn 287,5 tỷ đồng, đạt 73,04%); vốn ngân sách tỉnh 128 tỷ đồng, ước hết năm 2024, thành phố hoàn thành giải ngân 100%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thành phố đứng thứ 2 toàn tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI), với điểm số 89,94 và là địa phương dẫn đầu về chỉ số năng động và vai trò của người đứng đầu với điểm số 9,98 điểm...

TP Sầm Sơn nhìn từ trên cao.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao. Các chương trình lễ hội được tổ chức tốt, để lại ấn tượng đẹp cho Nhân dân và du khách, đặc biệt là lễ hội du lịch biển và khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội. Các chương trình, sự kiện được tổ chức thành công đã góp phần quảng bá các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch của thành phố đến với bạn bè, du khách. Giáo dục mũi nhọn được giữ vững, với 1 học sinh đoạt huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương, 27 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, 156 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, đến nay thành phố có 38/40 trường, đạt tỷ lệ 95% và đạt kế hoạch thành phố giao.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến, với 2.600 lao động được giới thiệu, tạo việc làm mới và 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 133% chỉ tiêu được giao). Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85%, hộ cận nghèo còn 2,22%. Thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU.

Ngoài ra, công tác xây dựng, hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện khẩn trương, đúng quy định, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo ổn định, đoàn kết, thống nhất. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực kịp thời, toàn diện, sâu sát với tình hình thực tế...

Năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Đồng thời, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, năm củng cố các nền tảng phát triển mới để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, do đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết tâm, quyết liệt hơn để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 85 triệu đồng trở lên; thu ngân sách Nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tăng bình quân trên 15%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 12.381 tỷ đồng trở lên...

Sầm Sơn rực rỡ sắc màu.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, giải pháp trọng tâm của thành phố là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 298/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022, số 36/2024/NQ-HĐND ngày 15/10/2024 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, để tăng tốc, bứt phá phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2025, thành phố tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa các dự án quy mô lớn vào hoạt động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát triển toàn diện, đồng bộ văn hóa - xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững TP Sầm Sơn trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trần Hằng