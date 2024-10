“Bóng hồng” sau siêu bão (Bài 3): Sức mạnh của “phái yếu”

Chẳng biết từ bao giờ, đàn ông được gọi là “phái mạnh” còn phụ nữ gọi chung là “phái yếu”. Mạnh - yếu ấy chưa vội luận bàn. Chỉ cần nhìn cái cách người phụ nữ hôm nay góp mặt trên mọi lĩnh vực, cách họ “làm chủ cuộc chơi” hay những giá trị mà họ mang lại cho bản thân, gia đình, cộng đồng cũng đủ minh chứng một điều: Dẫu có là “phái yếu”, phụ nữ cũng không thiếu tự tin, bản lĩnh. Ngay cả trong bão, lũ, phụ nữ Việt nói chung, phụ nữ xứ Thanh vẫn luôn chung sức đồng lòng, hết mình cống hiến vì cộng đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng hội viên, phụ nữ huyện Nga Sơn gói bánh chưng chuyển cho Nhân dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc sau bão Yagi (bão số 3). Ảnh: Lê Hà

Là đơn vị trong hệ thống tổ chức Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa không ngừng phát huy truyền thống “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, cống hiến sức mình, có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an sinh xã hội. Hiệu quả từ các mô hình, chương trình thiện nguyện an sinh xã hội của phụ nữ Công an tỉnh đã góp phần lan tỏa thông điệp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nêu cao tinh thần, truyền thống quý báu của dân tộc - “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”...

Đặc biệt, trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, cùng với toàn lực lượng, phụ nữ Công an tỉnh không quản hiểm nguy, gian khó, xung kích tuyến đầu theo đúng tinh thần “đâu cần công an có, đâu khó có công an”, “vì Nhân dân phục vụ”. Chẳng kém cạnh bất kỳ một “nam nhân” nào, nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ công an dầm mình trong nước lũ, theo ca nô cứu hộ cố gắng tiếp cận các hộ dân bị cô lập bởi nước lũ để hỗ trợ di dời người và tài sản, tiếp tế nhu yếu phẩm, quyết tâm cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Những ngày bộn bề sau bão, thấu hiểu được tâm trạng, nỗi niềm, mất mát, thiệt hại của người dân, phụ nữ Công an Thanh Hóa tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Vừa qua, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ, từ ngày 6/9/2024 đến ngày 12/9/2024, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, mưa lớn khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng ngập, lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại về người và tài sản. Để chung tay cùng các cấp, các ngành kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, bà con vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động đoàn viên, hội viên trong lực lượng quyên góp, ủng hộ.

Sau gần 3 tuần phát động, bên cạnh việc đoàn viên, hội viên ủng hộ một ngày lương theo chủ trương chung, tính đến hết ngày 30/9/2024, Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ của đoàn thanh niên, hội phụ nữ các phòng, công an các huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền 204.620 nghìn đồng. Ngoài việc ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương theo chủ trương chung của toàn lực lượng và nguồn kinh phí trên, đều là sự tự nguyện ủng hộ đóng góp của phụ nữ, thanh niên Công an Thanh Hóa.

Từ nguồn kinh phí trên, Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức các hoạt động cụ thể như kết nối, gửi tặng số tiền 20 triệu đồng cho Ban Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái với mục đích hỗ trợ cho 4 gia đình cán bộ, chiến sĩ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản; mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/người. Trong ngày 1/10/2024, Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã gửi tặng 100 triệu đồng cho đầu mối tiếp nhận là Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai để thăm, trao kinh phí hỗ trợ cho người dân và các lực lượng tuyến đầu chống bão tại địa phương này. Về phía tỉnh Thanh Hóa, Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an huyện Quan Sơn, Mường Lát tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và các hộ dân bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 3. Ngoài ra các cấp hội, đoàn cơ sở đã chủ động kết nối, vận động đóng góp bằng hiện vật, tiền mặt trao tặng trực tiếp cho một số tỉnh phía Bắc và trên địa bàn tỉnh với kinh phí 142.800 nghìn đồng.

Ngoài việc quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh đã cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và người dân vùng bị thiên tai tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải... Điểm lại những con số để thấy được hành trình thiện nguyện lắm vất vả, khó khăn nhưng cũng đầy tự hào, trách nhiệm của phụ nữ Công an Thanh Hóa. Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Thanh niên - Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết: Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua các hoạt động xã hội tình nghĩa với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được các cấp hội và hội viên phụ nữ Công an Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu’”... và đặc biệt là các hoạt động chung tay ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Chúng tôi đã luôn phát huy được truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái, giàu lòng yêu thương thể hiện ở việc tích cực thực hiện phong trào an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng góp phần tham gia các chính sách xã hội lớn của Đảng, Nhà nước và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng Nhân dân”.

Với những người phụ nữ vùng ven biển Hậu Lộc, sự cuồng nộ của gió, bão luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Người phụ nữ làng biển thường gắn chặt với hình ảnh hoàng hôn nuốt bóng, thấp thỏm trên bến đợi chồng con cùng tàu, thuyền trở về sau mỗi chuyến vươn khơi. Và rồi không ít cảnh thương tâm, những người phụ nữ mới hôm trước còn hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình nhỏ, chỉ sau một chuyến chồng con vươn khơi, họ đã thành người đàn bà góa bụa, bất hạnh.

Hội phụ nữ công an TP Thanh Hoá trao quà cho đồng bào vùng bị thiên tai ở Lang Chánh.

Có lẽ, chẳng ai thấm thía những mất mát, thiệt hại do bão, lũ gây ra hơn những người phụ nữ vùng ven biển ấy. Bởi vậy, trong các đợt cứu trợ, quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, phụ nữ huyện Hậu Lộc đều hăng hái, nhiệt tình tham gia, đóng góp sức người, sức của. Ví như đợt bão số 3 vừa qua, trước tình hình mưa, bão ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tỉnh, thành, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của, câu lạc bộ doanh nhân nữ, hội vàng bạc huyện Hậu Lộc cũng đã kêu gọi, vận động các thành viên, hội viên, mạnh thường quân, bà con vùng lân cận ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Hàng hóa cứu trợ nhận và tập kết tại 3 địa điểm là: khu vui chơi Năm Tăng, xã Minh Lộc; tiệm vàng Chung Thành, xã Hoa Lộc; tiệm vàng Ngũ Hà Kim Linh, xã Minh Lộc. Trọng tâm từ ngày 10 đến ngày 11/9 đã kêu gọi và tiếp nhận hàng hóa cứu trợ bao gồm mì tôm, nước uống, sữa, quần áo, lương khô, thuốc men thiết yếu..., kịp thời tổ chức các chuyến xe tải vận chuyển hàng cứu trợ lên đường đến với bà con vùng lũ Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái...

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương. Ở chiều ngược lại, qua biết bao thăng trầm, biến ảo, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quá khứ - hiện tại hay tương lai, những người phụ nữ vẫn luôn rộng mở tấm lòng nhân hậu, nhân ái, biết sẻ chia. Mỗi đợt bão, lũ đổ bộ, những người phụ nữ xứ Thanh lại cùng chung tay góp sức làm vơi bớt đi những nhọc nhằn, khó khăn; xoa dịu đi những mất mát để bà con vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Trong đợt mưa, lũ vừa qua, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã vận động ủng hộ với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng (bằng tiền mặt, quà, hiện vật). Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 2 đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho các gia đình phụ nữ khó khăn bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt gây ra. Một số đơn vị trực thuộc như Hội LHPN TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, Quảng Xương... đã quyên góp, vận động hàng trăm triệu tiền quà, nhu yếu phẩm và trực tiếp thành lập các đoàn lên tận nơi để trao, hỗ trợ bà con tại các tỉnh phía Bắc.

Các cấp hội phụ nữ tỉnh đã tích cực cùng với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tham gia công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ với nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; tham gia phục vụ hậu cần chăm lo cho các hộ dân di dời đến khu vực an toàn và hỗ trợ CBCS trực chốt; nấu các suất ăn miễn phí, tặng nhu yếu phẩm cần thiết, ủng hộ ngày công gặt lúa, dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sau khi nước rút...

Những sẻ chia, quyên góp, ủng hộ kịp thời của phụ nữ xứ Thanh đã góp phần viết nên khúc ca đẹp về tình người, tình đời; đồng thời khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, vị thế của phụ nữ hôm nay.

HOÀNG LINH