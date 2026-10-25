Bộ GD&ĐT công bố lịch xét tuyển đại học năm 2027

Thí sinh đăng ký nguyện vọng đại học năm 2027 từ ngày 1/7 đến 13/7, không giới hạn số lần điều chỉnh.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11/2026. Các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31/12/2026, giúp thí sinh chủ động lựa chọn ngành học và xây dựng kế hoạch ôn tập.

Các trường có trách nhiệm công khai phương thức xét tuyển dự kiến, bảo đảm thông tin nhất quán, đồng thời cập nhật dữ liệu phục vụ xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh cần rà soát kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống trước 17h ngày 6/6/2027.

Đăng ký nguyện vọng từ ngày 1/7, không giới hạn số lần điều chỉnh

Theo kế hoạch, từ 9h ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Trước đó, thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải hoàn thành nộp hồ sơ trước 17h ngày 20/6/2027. Các cơ sở đào tạo hoàn thành xét tuyển thẳng, thông báo kết quả và cập nhật danh sách lên hệ thống trước 17h ngày 30/6/2027.

Từ ngày 6/7 đến 17h ngày 20/7/2027, các trường và thí sinh tải, cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ, SAT và các minh chứng liên quan để rà soát.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 14/7 đến 17h ngày 20/7/2027. Thời gian xử lý sai sót của thí sinh kéo dài từ ngày 21/7 đến 17h ngày 24/7/2027.

Ngày 1/7/2027, Cục Quản lý chất lượng cung cấp dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT cho hội đồng xây dựng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng đại học từ ngày 1/7/2027.

Trước ngày 9/7/2027, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của các nhóm ngành này.

Trước 17h ngày 10/7/2027, các cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử của trường.

Dự kiến công bố điểm chuẩn sau 17h ngày 12/8

Theo kế hoạch, hệ thống xử lý nguyện vọng để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1 từ ngày 6/8 đến 17h ngày 10/8/2027.

Các cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 11/8 và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 12/8/2027.

Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trước 16h30 ngày 19/8/2027. Sau 8h ngày 20/8/2027, các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

Các đợt xét tuyển tiếp theo, cập nhật danh sách trúng tuyển và nhập học được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12/2027. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả tuyển sinh vào ngày 30/12/2027.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các mốc thời gian trong kế hoạch có thể được điều chỉnh nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc. Vụ Giáo dục đại học có trách nhiệm theo dõi tiến độ, rà soát và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét quyết định khi cần thiết.

Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Bộ GD&ĐT và các cơ sở đào tạo để cập nhật lịch tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đầy đủ các bước theo thời hạn quy định.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/bo-gddt-cong-bo-lich-xet-tuyen-dai-hoc-nam-2027-100261023225535759.htm