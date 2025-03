Bộ Công an cử 26 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ khắc phục động đất tại Myanmar

Đoàn công tác gồm 26 đồng chí, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục C07 làm Trưởng đoàn, các chiến sỹ của Cục C07, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động... Cán bộ, chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất gây ra tại Myanmar ngày 28/3.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ tham gia Đoàn công tác.

Ngay sau khi nhận mệnh lệnh chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ chưa đầy 24 giờ, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07) đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng lựa chọn cán bộ, thành lập Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 26 đồng chí, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục C07 làm Trưởng đoàn, các cán bộ chiến sỹ của Cục C07, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội...

Đồng thời khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm, chó nghiệp vụ, sẵn sàng lên đường ngay từ chiều 30/3 để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên thực địa.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh vào chiều 28/3/2025, Myanmar vừa trải qua thảm kịch động đất ghi nhận mạnh nhất từ trước tới nay, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây ra nhiều dư chấn tại Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc...

Tính đến ngày 29/3, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương, 30 người bị mất tích và ước tính con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên.

Việc Bộ Công an cử Đoàn công tác sang Myanmar để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sẽ góp phần khắc phục những hậu quả và khó khăn Myanmar đang phải gánh chịu sau động đất.

Đó cũng là truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mối quan quan hệ tốt đẹp 50 năm truyền thống giữa Việt Nam và Myanmar nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar nói riêng.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định đây không phải là lần đầu tiên Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế; việc chung tay với các nước và tổ chức trên thế giới ứng phó, khắc phục hậu quả của thảm họa, thiên tai là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Bộ Công an, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Đoàn công tác phải xác định đây vừa là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ chiến sỹ. Do đó, phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phát huy cao nhất tinh thần “giúp bạn như giúp mình,” coi “thiệt hại của bạn như thiệt hại của mình,” thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để giúp bạn nhanh chóng khắc phục thiệt hại, hậu quả động đất, đồng thời thực hiện truyền thống đạo lý, hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng yêu cầu Đoàn công tác phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế, có phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc rõ ràng, giữ đúng lễ tiết, tác phong, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên trong Đoàn và phương tiện trong mọi tình huống.

Luôn phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sỹ Công an cách mạng, nêu cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác của lực lượng Quân đội Nhân dân cùng xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng vũ trang Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhân lực để tiếp tục tăng cường hỗ trợ nước bạn khi có yêu cầu.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục C07, Trưởng Đoàn công tác, khẳng định các thành viên trong Đoàn sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng sở tại và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, để lại những hình ảnh đẹp về đất nước và lực lượng Công an Việt Nam trong mắt người dân Myanmar cũng như cộng đồng quốc tế./.

Theo TTXVN