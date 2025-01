Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Cẩm Thủy

Sáng 23/1, đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Khối CQ&DN tỉnh và huyện Cẩm Thủy.

Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Trần Văn Hải cùng đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cẩm Thủy, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Trần Văn Hải cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Trần Văn Hải thăm, tặng quà, chúc tết, trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị The, 100 tuổi, thôn Giang Chung (xã Cẩm Giang).

Tiếp đó, Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Trần Văn Hải cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết, trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lê Thị The, 100 tuổi, thôn Giang Chung; cụ Trương Văn Canh, 100 tuổi, thôn Giang Hồng và thăm, tặng quà gia đình cụ Hà Thị Ne, mẹ liệt sỹ, thôn Giang Chung (đều ở xã Cẩm Giang).

Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Trần Văn Hải và đoàn công tác trao quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân huyện Cẩm Thủy.

Làm việc với lãnh đạo huyện Cẩm Thủy, Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Trần Văn Hải biểu dương và chúc mừng những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm 2024. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Cẩm Thủy tiếp tục chăm lo đời sống các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông... để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

