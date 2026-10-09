Bầu cử tại Holborn và St. Pancras: Công đảng đẩy lùi thách thức từ đảng Xanh

Công đảng cầm quyền của Anh đã giữ được ghế nghị sĩ tại khu vực bầu cử Holborn và St. Pancras ở trung tâm London, trong cuộc bầu cử bổ sung ngày 8/10, qua đó đẩy lùi thách thức từ đảng Xanh cánh tả. Kết quả được xem là động lực đối với Thủ tướng Andy Burnham trong nỗ lực khôi phục sự ủng hộ của cử tri dành cho Công đảng.

Ứng cử viên Công đảng Sagal Abdi-Wali, lãnh đạo hội đồng địa phương, giành chiến thắng với 12.292 phiếu, tương đương 45,17% tổng số phiếu. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh Zack Polanski về thứ hai với 8.928 phiếu, chiếm 32,81%. Đảng Bảo thủ đứng thứ ba với 1.922 phiếu, tiếp theo là đảng Reform UK với 1.612 phiếu và đảng Dân chủ Tự do với 924 phiếu.

Bà Abdi-Wali thay thế cựu Thủ tướng Keir Starmer làm nghị sĩ đại diện cho khu vực bầu cử Holborn và St. Pancras, nơi vốn luôn bỏ phiếu ủng hộ Công đảng trong các cuộc bầu cử trước đây. Ghế nghị sĩ này bị bỏ trống sau khi ông Starmer từ chức nghị sĩ vào tháng 9.

Chiến thắng của Công đảng diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Andy Burnham tìm cách khôi phục sự ủng hộ của đảng đối với nhóm cử tri nòng cốt tại các thành phố lớn, sau hai năm cầm quyền đầy khó khăn dưới thời người tiền nhiệm Starmer.

Trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5, đảng Xanh đã đạt được những bước tiến chưa từng có tại London, phần lớn nhờ thu hút cử tri từng ủng hộ Công đảng trong bối cảnh ông Starmer không được lòng dân. Tuy nhiên, đà tiến của đảng Xanh đã chững lại trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc kể từ khi ông Burnham lên nắm quyền vào tháng 7. Một loạt đề xuất chính sách của ông, trong đó có lập trường cứng rắn hơn đối với Israel và cách tiếp cận tham vọng hơn trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đã góp phần cải thiện vị thế của Công đảng trong nhóm cử tri cánh tả.

Phát biểu sau chiến thắng, bà Abdi-Wali bày tỏ sự tri ân đối với ông Starmer, đồng thời cho biết muốn hợp tác với Thủ tướng Burnham trong các vấn đề như nhà ở. Bà nhấn mạnh Công đảng có trách nhiệm bảo vệ những thành quả đã đạt được và chuyển giao cho thế hệ tiếp theo, đồng thời khẳng định đã đến lúc biến những kỳ vọng của cử tri thành hành động cụ thể.

Kết quả bầu cử bổ sung không chỉ giúp Công đảng giữ được một ghế nghị sĩ tại thành trì chính trị lâu đời ở London, mà còn cho thấy cuộc cạnh tranh giành sự ủng hộ của cử tri cánh tả giữa Công đảng và đảng Xanh đang bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh ông Burnham tìm cách củng cố vị thế của đảng cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Thanh Vân