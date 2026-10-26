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Bầu cử Quốc hội Serbia: Nhà lãnh đạo Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/10, Ông Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Serbia, sau khi các kết quả sơ bộ cho thấy danh sách ứng cử viên mang tên “Danh sách Sinh viên” giành ưu thế rõ rệt. Kết quả này mở ra khả năng thay đổi lực lượng cầm quyền tại quốc gia Balkan sau hơn một thập kỷ ông Vucic giữ vai trò trung tâm trong đời sống chính trị.

Bầu cử Quốc hội Serbia: Nhà lãnh đạo Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại

Ngày 25/10, Ông Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Serbia, sau khi các kết quả sơ bộ cho thấy danh sách ứng cử viên mang tên “Danh sách Sinh viên” giành ưu thế rõ rệt. Kết quả này mở ra khả năng thay đổi lực lượng cầm quyền tại quốc gia Balkan sau hơn một thập kỷ ông Vucic giữ vai trò trung tâm trong đời sống chính trị.

Bầu cử Quốc hội Serbia: Nhà lãnh đạo Aleksandar Vucic thừa nhận thất bại

Phát biểu tại trụ sở đảng Tiến bộ Serbia (SNS), ông Vucic cho biết danh sách của phong trào sinh viên dự kiến giành từ 135 đến 140 ghế trong Quốc hội gồm 250 ghế, trong khi liên minh do ông đứng đầu có khoảng 105 ghế. Theo hãng tin Reuters, ông cũng xác nhận liên minh của mình nhận được khoảng 1,72 triệu phiếu, thấp hơn mức khoảng 2,2 triệu phiếu của đối thủ.

Các số liệu trên được công bố khi kết quả chính thức chưa hoàn tất. Tuy nhiên, những dự báo ban đầu cho thấy “Danh sách Sinh viên” có thể giành đa số ghế tại Quốc hội, tạo điều kiện để lực lượng này tham gia thành lập chính phủ mới.

Cuộc bầu cử trước thời hạn được tổ chức ngày 25/10, với hơn 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia. Theo Reuters, tỷ lệ đi bỏ phiếu được các đơn vị thăm dò và cơ quan bầu cử ước tính gần 70%, mức cao nhất kể từ khi Nam Tư tan rã năm 1992.

Ông Vucic giữ chức thủ tướng Serbia từ năm 2014 trước khi trở thành tổng thống năm 2017. Trong nhiều năm, đảng SNS của ông giữ vai trò chủ đạo trong chính trường nước này. Việc ông thừa nhận thất bại vì vậy được xem là diễn biến đáng chú ý đối với tương quan lực lượng tại Quốc hội và quá trình hình thành chính phủ tiếp theo.

Hiện chưa rõ ai sẽ được đề cử làm thủ tướng và những ưu tiên chính sách của chính phủ mới. Theo các nhà phân tích được Reuters dẫn lời, chính quyền tiếp theo sẽ phải giải quyết các vấn đề trong nước, đồng thời duy trì quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại lớn nhất của Serbia, Trung Quốc, nhà đầu tư quan trọng, và Nga, đồng minh truyền thống cũng như nhà cung cấp khí đốt chủ chốt.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng “Danh sách Sinh viên” và bày tỏ mong muốn hợp tác nhằm thúc đẩy tương lai của Serbia trong EU. Việc thành lập chính phủ mới và triển khai chương trình hành động sẽ là những bước tiếp theo cần theo dõi sau cuộc bầu cử.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Serbia #Bầu cử quốc hội #Thất bại #Kết quả #Sinh viên #Chương trình hành động #Chính phủ #Ứng cử viên

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