Bão số 5 tăng cấp, dự báo có khả năng mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ bão số 5 lúc 20h ngày 24/8/2025.

Hồi 19h ngày 24/8, tâm bão số 5 ở 17,9 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông; cách Nghệ An khoảng 410km, Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h, còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo diễn biến bão trong 24-48 giờ tới như sau:

NM