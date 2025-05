Bảo đảm nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thời gian qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, thực hiện nhiều giải pháp huy động vốn, đầu tư tín dụng hiệu quả, tiếp sức cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh huy động vốn, bảo đảm nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, các chi nhánh Agribank trên địa bàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các nội dung, tiện ích các sản phẩm huy động tiền gửi một cách chuyên nghiệp; giao chỉ tiêu huy động vốn đến từng cán bộ trong đơn vị; ủy nhiệm của Kho bạc Nhà nước, ngành thuế trên địa bàn thực hiện thu ngân sách, góp phần tăng số dư nguồn vốn; vận động khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; nâng cao chất lượng các dịch vụ thanh toán, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp trong giao dịch với khách hàng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng triển khai thực hiện nhiều chương trình tiền gửi tiết kiệm dự thưởng. Chỉ tính riêng chương trình gửi tiền tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy, quỹ đong đầy” được triển khai từ ngày 10/12/2024 đến ngày 31/3/2025, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng với hơn 8.000 khách hàng tham gia. Trong buổi công bố giải thưởng gửi tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy, quỹ đong đầy” được tổ chức tại Agribank Thanh Hóa, chị Hà Thị Túc, khách hàng của Agribank Quan Hóa là người may mắn trúng giải nhất với giải thưởng trị giá 150 triệu đồng. Chị Túc cho biết: “Là khách hàng quen thuộc của Agribank Quan Hóa, qua các hoạt động giao dịch, tôi thấy mọi thủ tục nhanh gọn, hiệu quả và an toàn, các dịch vụ của Agribank tiện ích và chất lượng, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ rất nhiệt tình. Đây cũng là lý do để tôi và nhiều khách hàng khác gắn bó, đồng hành với Agribank nhiều năm qua".

Được biết, trong đợt trao giải chương trình gửi tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy, quỹ đong đầy”,

Agribank Thanh Hóa có 53 khách hàng trúng thưởng với tổng số tiền thưởng là 323 triệu đồng.

Để huy động có hiệu quả nguồn vốn trong dân, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đưa ra nhiều giải pháp huy động vốn, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong công tác huy động vốn tại địa phương; thành lập tổ chỉ đạo công tác huy động vốn tại mỗi chi nhánh trực thuộc, tham gia đề xuất các giải pháp thực hiện khi có chương trình sản phẩm tiền gửi mới, chăm sóc khách hàng, theo dõi thi đua huy động vốn. Tính đến tháng 5/2025, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đạt hơn 61.000 tỷ đồng.

Cùng với làm tốt công tác huy động vốn, công tác giải ngân, cung ứng vốn cho nền kinh tế cũng đạt nhiều kết quả khả quan, tổng dư nợ đến nay đạt gần 70.000 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 90% tổng dư nợ. Thông qua cung ứng nguồn vốn kịp thời, các ngân hàng đã đóng góp tích cực vào thành công các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM; hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong cả nước phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Cùng với việc cho vay, các chi nhánh Agribank trên địa bàn còn tập trung phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ hiện đại, tiện ích trong thanh toán; mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ATM, trả lương qua tài khoản thẻ, phát triển nhóm dịch vụ Mobile banking,

E-Mobile banking, Internet banking; dịch vụ chuyển tiền điện tử trong nước, mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối...

Thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện cơ cấu lại dư nợ tín dụng, ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Chủ động triển khai các gói sản phẩm tín dụng dựa trên các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí hoạt động cho vay, hỗ trợ khách hàng vay vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, như cho vay theo chuỗi người nuôi, thu mua, chế biến thủy sản xuất khẩu...

Để bảo đảm nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, các ngân hàng tiếp tục tập trung huy động vốn, nhất là nguồn vốn nhàn rỗi trong Nhân dân, nguồn vốn không kỳ hạn từ các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để tạo điều kiện giảm lãi suất tiền vay cho khách hàng và đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn; phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân cũng như phát triển việc thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương.

Bài và ảnh: Khánh Phương