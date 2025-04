Bảo đảm an ninh, trật tự các điểm diễn ra du lịch biển 2025

Năm 2025, du lịch biển Sầm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung đang đứng trước nhiều cơ hội để vươn lên phát triển mạnh mẽ. Nhiều dự án, tổ hợp vui chơi giải trí đang tiếp tục được hoàn thiện và đưa vào khai thác. Đây là cơ sở quan trọng để TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và huyện Hoằng Hóa làm mới điểm đến, thu hút sự quan tâm của du khách mỗi khi bước vào mùa du lịch hè.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc triển khai phương án bảo đảm ANTT khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Theo kế hoạch, hè du lịch biển 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ bắt đầu bằng Lễ hội du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) dự kiến diễn ra vào ngày 19/4, tiếp đó là Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) khai mạc ngày 24/4 và khép lại là Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Quảng trường biển, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng”.

Để bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) cho mùa du lịch biển 2025 nói chung, Lễ khai mạc hè Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa nói riêng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ, sẳn sàng cho một mùa hè du lịch bình yên, an toàn và hấp dẫn đối với du khách.

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu, Nhân dân và du khách đến tham dự Lễ khai mạc hè Sầm Sơn nói riêng, đến du lịch, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn nói chung, sáng 15/4/2025, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn trực tiếp đi khảo sát thực địa, đánh giá tình hình để có phương án huy động, bố trí, triển khai lực lượng, phương tiện tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác trong dịp trước, trong và sau Lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2025.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra việc triển khai phương án bảo đảm ANTT khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu lên một số tình hình tác động đến công tác bảo đảm ANTT hè Sầm Sơn 2025. Trong đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ rõ, với việc không còn tổ chức Công an cấp huyện, việc huy động lực lượng tổ chức triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT sẽ được giao cho các phòng Công an tỉnh và Công an các phường, xã trên địa bàn TP Sầm Sơn. Do đó, các đơn vị được phân công nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với UBND TP Sầm Sơn, Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố và các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khẩn trương khảo sát, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, không được để bị động, đột xuất.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng chức năng có phương án huy động tối đa lực lượng theo hệ lực lượng để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình diễn ra lễ hội...

Đình Hợp (CTV)