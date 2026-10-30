Bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi thị trường

Dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thế nhưng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện tại một số chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý từ khâu nhập hàng đến phân phối, bán lẻ, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Tiêu hủy đồ chơi nhập lậu, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Khảo sát tại chợ Vườn Hoa, phường Hạc Thành, các mặt hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá khác nhau. Bên cạnh những sản phẩm có nhãn mác, thông tin tương đối đầy đủ, vẫn có những mặt hàng thiếu thông tin về nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, trước đây các mặt hàng này được nhập về với số lượng khá lớn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các hộ kinh doanh đã hạn chế nhập hàng, không còn lấy nhiều như trước. Dù vậy, hàng hóa không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc vẫn xuất hiện tại các quầy hàng. Đối với mặt hàng bánh kẹo, phần lớn hàng hóa được nhập có hóa đơn, song vẫn còn khoảng 10% không có hóa đơn, chủ yếu là các loại đồ viên, xúc xích. Đây là những mặt hàng có sức tiêu thụ nhanh, lợi nhuận cao hơn nên vẫn được một số người kinh doanh lựa chọn.

Thực tế, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý cho thấy nguy cơ hàng hóa không bảo đảm chất lượng len lỏi vào thị trường không chỉ tồn tại ở các chợ truyền thống mà còn xuất hiện tại các cửa hàng tạp hóa. Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh K.T., tại số nhà 19/198 đường Lê Lai, phường Hạc Thành, do ông N.T.T. làm chủ, về hành vi kinh doanh hàng hóa là 675 gói bim bim, cánh gà, que cay... không rõ nguồn gốc với số tiền 20,5 triệu đồng. Trước đó, Đội QLTT số 2 đã xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy 355 gói bánh không rõ nguồn gốc đối với hộ kinh doanh Trinh Xù, đường Nguyễn Công Trứ, phường Sầm Sơn.

Những vụ việc trên là lời cảnh báo về nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng xâm nhập thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Không chỉ bánh kẹo, thị trường đồ chơi trẻ em cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều sản phẩm có mẫu mã bắt mắt, giá bán thấp, dễ thu hút trẻ em nhưng không bảo đảm thông tin về nhà sản xuất, chất lượng hoặc điều kiện an toàn khi sử dụng. Một số loại đồ chơi mô phỏng vũ khí, có chi tiết sắc nhọn hoặc sử dụng vật liệu không bảo đảm còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ nhỏ.

Trước thực trạng trên, lực lượng QLTT trên địa bàn tỉnh đang tăng cường kiểm tra, tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao, trong đó có bánh kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em. Mới đây, Đội QLTT số 9 phối hợp với Phòng PC07, Công an tỉnh đã tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tương tự, qua kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Yên Định, lực lượng chức năng cũng phát hiện tình trạng bày bán đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đồ chơi nhập khẩu thiếu tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ông Lê Hoàng Nguyệt, quản lý Trung tâm mua sắm, xã Yên Định, cho biết: “Đơn vị nhận thấy một số sản phẩm còn thiếu tem phụ. Sau khi được cơ quan chức năng nhắc nhở, chúng tôi sẽ tuân thủ theo hướng dẫn và cam kết không bán đồ chơi bạo lực”.

Trong đợt cao điểm dịp Tết Trung thu, Đội QLTT số 13 đã xử lý 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và đồ chơi trẻ em, với tổng số tiền phạt 23 triệu đồng. Ông Trần Thế Hùng, Đội trưởng Đội QLTT cơ động số 9, Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: “Đội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là từ khâu nhập hàng, vận chuyển đến phân phối, bán lẻ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng”.

Để ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường, các cơ sở kinh doanh cần lựa chọn nhà cung cấp uy tín, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ và không nhập bán hàng hóa không đáp ứng quy định. Người tiêu dùng cũng cần thận trọng khi lựa chọn bánh kẹo, đồ ăn vặt và đồ chơi cho trẻ em, ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất, thành phần, hạn sử dụng và nguồn gốc xuất xứ.

Khi việc kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời và ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao, thị trường sẽ từng bước được lành mạnh hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là trẻ em.

Bài và ảnh: Xuân Thu