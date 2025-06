Bạn đọc với báo chí xứ Thanh

PGS.TS. Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội KHLS Thanh Hóa: Cầu nối tri thức văn hóa xứ Thanh Thanh Hóa - vùng đất với truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm - sở hữu một kho tàng di sản văn vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú, với 1.535 di tích được kiểm kê và công bố, trong đó có 856 di tích được xếp hạng, gồm: Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích cấp quốc gia, 711 di tích cấp tỉnh, 11 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia. Trong bối cảnh phát triển hiện tại, di sản văn hóa không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch. Đồng thời, đây cũng là công cụ hiệu quả để giáo dục truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên. Nhận thức được tầm quan trọng này, các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Định hướng này được khẳng định rõ nét trong Nghị quyết số 58 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với quan điểm: “Gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội, thông qua 3 loại hình du lịch mũi nhọn gồm: Du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch di sản văn hóa, tâm linh”. Những năm gần đây, tận dụng lợi thế công nghệ, báo chí Thanh Hóa đã phát triển toàn diện trên nhiều nền tảng: báo in, báo điện tử, phát thanh - truyền hình, và được lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội lớn..., thực sự trở thành phương tiện truyền thông quan trọng nhất, nhanh nhạy, rộng lớn và hiệu quả nhất trong việc giáo dục, truyền bá tri thức nói chung và tri thức lịch sử văn hóa xứ Thanh nói riêng. Báo chí Thanh Hóa đã đưa tin, xây dựng các phóng sự chuyên sâu, đăng tải những bài nghiên cứu của các nhà khoa học về các chủ đề trọng tâm như: Diện mạo và những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu ở Thanh Hóa (Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, các di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, đền thờ Lê Hoàn, hang Con Moong...); các vùng đất, địa danh lịch sử văn hóa nổi tiếng (Hàm Rồng, Gia Miêu, Làng Giàng, Bồng Thượng, Thủy Chú, Vạn Lại – Yên Trường...); các lễ hội lịch sử tiêu biểu diễn ra hàng năm, nhất là những năm kỷ niệm lớn, như Lễ hội Lam Kinh, Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn, Lễ hội Đền thờ Bà Triệu, các lễ hội văn hóa, tâm linh như đền Sòng, Cửa Đặt, phủ Na, Độc Cước; các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa tiêu biểu người Thanh Hóa, như Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Văn Hưu, Đào Duy Từ; các sự kiện lịch sử, sự kiện văn hóa lớn của đất nước và quê hương, như 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (2019), 100 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Đông Sơn (2024)... Với hình thức trình bày ngày càng cải tiến, hình ảnh đẹp, chân thực, các ấn phẩm báo in, nhất là các số báo đặc biệt, số báo tết đã trở nên hấp dẫn, “mềm hóa” hơn, giúp hiệu quả tuyên truyền, quảng bá, giáo dục về những hình ảnh tốt đẹp của đất và người xứ Thanh ngày càng lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới mạnh mẽ hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung. Công cuộc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa cần được phản ánh đa chiều hơn - bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cần có thêm những bài viết, ý kiến mang tính phản biện về những hạn chế, tồn tại, chưa được khắc phục. Cần tăng cường các bài viết, video giáo dục cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, các trường học về công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa. Thanh Hóa là một tỉnh rộng lớn, có 7 dân tộc anh em, mỗi dân tộc lại có một đời sống văn hóa độc đáo riêng, vì vậy, cũng cần có thêm nhiều bài viết, hình ảnh về đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số, vùng núi cao để Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tri thức văn hóa, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy kho tàng di sản quý báu của xứ Thanh trong thời đại mới. Nguyễn Hữu Ngôn, Cán bộ hưu trí khu phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa): Báo chí Thanh Hóa thích ứng với xu thế phát triển mới Suốt 50 năm qua, tôi đến với Báo Thanh Hóa như một cơ duyên. Những năm 1975-1978, khi đó tôi là học sinh lớp văn, thuộc khối chuyên của tỉnh (thời kỳ đó chỉ có chuyên văn và chuyên toán), tại Trường cấp 3 Hàm Rồng (nay là Trường THPT Hàm Rồng), vì nhà xa nên bố mẹ cho tôi đến ở cùng bác là nhà báo Hữu Thọ, phóng viên Báo Thanh Hóa để tiện cho việc học tập. Ở ngay trong phòng vừa là nơi làm việc, vừa là nơi ở của bác, tôi có điều kiện được gặp gỡ, tiếp xúc và ấn tượng với sự gần gũi, nhiệt tình của các bác, các chú, các anh, các chị trong cơ quan. Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh không khí làm việc nghiêm túc, khoa học của mọi người ở tòa soạn báo, mặc dù làm việc trong điều kiện khó khăn ở ngôi nhà tranh tre, nứa lá. Chính trong quãng thời gian này, tôi có điều kiện thường xuyên được đọc nhiều bài viết trên báo. Tình yêu báo chí trong tôi cứ thế lớn dần, và tôi cũng bắt đầu tập viết văn, viết báo từ thời gian đó. Suốt thời gian học đại học, và 16 năm sau đó làm giáo viên chuyên văn ở các cấp học, Báo Thanh Hóa cũng như Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa luôn là bạn đồng hành với tôi. Tôi không chỉ thường xuyên xem, sưu tầm nhiều bài viết về giáo dục mà tôi còn bắt đầu có những bài viết liên quan đến lĩnh vực này; tìm hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của xứ Thanh... Đặc biệt từ năm 2009 đến năm 2011, trong thời gian được giao nhiệm vụ làm Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được lãnh đạo ban phân công theo dõi tham mưu hoạt động báo chí nên bản thân tôi phải đọc nhiều, xem nhiều để đánh giá tổng hợp chính xác, khách quan, tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Có thể thấy, trước những tác động to lớn của cuộc cách mạng 4.0 và sự thay đổi trong thói quen tiếp nhận thông tin của độc giả, khán thính giả, tôi thấy hoạt động báo chí nói chung và Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, luôn tìm tòi và lựa chọn những hướng đi mới phù hợp với xu thế thời đại. Các cơ quan báo chí Thanh Hóa đã có sự phát triển nhanh, mạnh, toàn diện. Các bài viết tập trung tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, nhiều bài cũng tập trung vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những bài đăng tải trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa còn được tuyên truyền sâu rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, tiktok, youtube... để bạn đọc được tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng hơn. Từ đó, không chỉ đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú của người đọc, nghe, xem mà còn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển của địa phương. Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt: Báo chí - kênh truyền thông hiệu quả cho doanh nghiệp Báo chí là kênh truyền thông hiệu quả giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng. Đây là yếu tố then chốt trong việc mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, báo chí còn phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến các cơ quan chức năng, góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc tôn vinh các mô hình kinh doanh tiêu biểu, những doanh nhân có trách nhiệm xã hội cũng góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Là cơ quan truyền thông của tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa) luôn cập nhật kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với doanh nghiệp và người dân. Nhất là những thông tin về kinh tế, chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Báo Thanh Hóa có những chuyên mục phân tích về kinh tế, thị trường với nội dung phong phú, số liệu cụ thể, phân tích chuyên sâu, phản ánh đa chiều các hoạt động kinh tế từ sản xuất, tiêu dùng đến đầu tư và hội nhập quốc tế. Đây là công cụ hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa) cũng có những đóng góp tích cực trong công tác quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh. Thông qua các phóng sự, chuyên đề và bản tin chuyên sâu, đài đã tạo ra kênh thông tin sinh động, hấp dẫn, góp phần đưa hình ảnh Thanh Hóa đến gần hơn với các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để báo chí tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa cho rằng cần có sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức thể hiện. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên chuyên sâu về kinh tế, cũng như tăng cường tương tác với cộng đồng doanh nghiệp là những yếu tố then chốt để nâng tầm vai trò của báo chí trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí thông qua các chương trình tọa đàm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa nhà báo và doanh nhân. Đồng thời, hội sẽ chủ động giới thiệu các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp tiêu biểu để báo chí khai thác, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trẻ năng động, bản lĩnh, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đỗ Trọng Học, Giám đốc HTX mắc ca Thành Phát (thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân): Lan tỏa động lực, “tiếp lửa” cho các mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Sứ mệnh của báo chí không chỉ tuyên truyền một chiều mà là một kênh truyền dẫn thông tin, tương tác đa chiều. Nhà báo là những người được đi nhiều, gặp gỡ nhiều người bởi vậy họ thường là những người có cái nhìn toàn diện, giúp ích rất nhiều trong việc đưa ra thông tin, định hướng dư luận và động viên những mô hình mới, cách làm hay trong cuộc sống. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các mô hình khởi nghiệp, báo chí là cầu nối thông tin, lan tỏa câu chuyện và tiếp thêm động lực, niềm tin cho những người trẻ khởi nghiệp vững bước trên con đường đã chọn. HTX mắc ca Thành Phát là đơn vị đầu tiên của huyện Như Xuân xây dựng vùng sản xuất cây mắc ca và phát triển sản phẩm mắc ca sấy khô thành sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với bản thân tôi và HTX mắc ca Thành Phát, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, như: Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đã trở thành kênh thông tin chính thống, uy tín và hữu ích, không chỉ mang lại những kiến thức cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà còn là kênh hỗ trợ lan tỏa mô hình khởi nghiệp, mong muốn vươn lên làm giàu chính đáng ở một lĩnh vực cây trồng mới tại huyện miền núi Như Xuân. Những năm mới bắt đầu khởi nghiệp, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại, không chỉ việc phát triển giống cây trồng mới về vùng đất Như Xuân, mà còn gặp khó khăn về thông tin thị trường, kinh nghiệm kinh doanh, vốn... đến cả những vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Khi đó, các cơ quan báo chí địa phương đã giúp ích rất nhiều trong việc đưa thông tin, động viên những người khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp với quy mô nhỏ như chúng tôi. Các chuyên mục chuyên trang “Nông nghiệp - Nông thôn”, “Kinh tế” trên báo Thanh Hóa hằng ngày; chuyên mục “Nông thôn mới” trên báo Thanh Hóa điện tử, “Bạn của nhà nông” trên kênh TTV... đã chuyển tải những thông tin nông nghiệp, nông thôn hữu ích, chuyên sâu, hướng đến đối tượng độc giả cụ thể. Trong một vài lần tình cờ, tôi có dịp được tiếp xúc với các nhà báo và được họ phỏng vấn, đưa tin về mô hình sản xuất của HTX mắc ca Thành Phát. Mỗi lần lên báo hay lên truyền hình, tôi vẫn có cảm giác hồi hộp, song được xuất hiện trên báo chí, được chia sẻ về mô hình sản xuất, những kinh nghiệm kỹ thuật trồng trọt là cách mình truyền tải thông điệp đến với bà con, đến với những người yêu thích nông nghiệp, có chung mối quan tâm về cây mắc ca. Việc này cũng giúp ích cho tôi trong việc xây dựng, quảng bá sản phẩm mắc ca đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Tình hình kinh doanh cũng nhờ vậy mà khả quan hơn rất nhiều. Không ít lần, từ thông tin đăng tải trên báo chí, nhiều người đã tìm đến HTX mắc ca Thành Phát với mong muốn được tham quan, tìm hiểu mô hình, thậm chí là học hỏi kỹ thuật, liên kết sản xuất trồng cây mắc ca tại các vùng đồi. Lúc đó, tôi thầm cảm ơn những nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã lan tỏa thông điệp của tôi đi xa hơn, giúp những người có mối quan tâm đến cây mắc ca xích lại gần nhau hơn, tạo điều kiện phát triển vùng nguyên liệu, vùng trồng tập trung, mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm chất lượng, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Khi các cơ quan báo chí đưa tin về sản phẩm khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp kịp thời, chính xác, khách quan đã giúp nhiều mô hình khởi nghiệp như chúng tôi thuận lợi hơn trong hành trình quảng bá thương hiệu cho sản phẩm. Chúng tôi mong muốn các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tìm kiếm thêm những tấm gương sáng đã và đang gắn bó, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Từ đó khơi dậy tinh thần, động lực, ý chí, sự quyết tâm, thậm chí là thúc đẩy những chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời để các mô hình khởi nghiệp nông nghiệp phát triển mạnh hơn, bền vững hơn.