Ban Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện công tác dân tộc tại huyện Mường Lát

Ngày 28/10, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã khảo sát sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới tại huyện Mường Lát.

Cùng tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và huyện Mường Lát.

Trước khi có buổi khảo sát tại Huyện ủy Mường Lát, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW tại xã Pù Nhi.

Theo báo cáo tại buổi khảo sát, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới. 100% các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai, quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, góp phần khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo đạt kết quả khá, khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân giữa các xã, thị trấn được thu hẹp dần; giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa có bước phát triển mới; đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được giữ gìn và phát huy đi đôi với xóa bỏ hủ tục; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, huyện Mường Lát đã đạt nhiều kết quả trên hầu khắp các nhiệm vụ, mục tiêu của Kết luận số 65-KL/TW. Trong đó, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm đối với đồng bào DTTS được triển khai có hiệu quả với 2.105 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng trong 5 năm; mở được 44 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với hơn 969 học viên tham gia tạo việc làm tại chỗ. Hiện tại huyện đã có 705 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS.

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, huyện đang được tập trung triển khai thực hiện, hỗ trợ làm 665 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; Quỹ Vì người nghèo do MTTQ vận động đã hỗ trợ làm mới 825 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa trên 20 căn nhà và hàng trăm ngôi nhà được xây mới theo các dự án định canh, định cư, sắp xếp ổn định dân cư.

Cũng trong 5 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện Mường Lát đạt hơn 605,177 tỷ đồng để đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình, nhất là công trình giao thông, tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Đến nay, tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%; tỷ lệ thôn, bản có đường giao thông được cứng hóa đạt 93,34%; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,2%...

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các DTTS cũng được quan tâm. Hiện nay 100% số xã, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao xã; tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 68,9%; tỷ lệ bản, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa là 73,8%; có 76/88 nhà văn hóa đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi duy trì ở mức cao; tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 97,5%. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học được quan tâm chỉ đạo, số phòng học kiên cố đạt 65%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2023 là 12/31 trường. 100% xã, thị trấn có trạm y tế kiên cố và duy trì 50% trạm y tế có bác sỹ; có 8/8 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS và phát huy vai trò của người uy tín được tập trung quan tâm. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc được tăng cường. Công tác dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào DTTS đạt nhiều hiệu quả thiết thực...

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng Mường Lát vẫn là huyện khó khăn nhất của tỉnh. Hạ tầng chưa đồng bộ; đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, kết quả giảm nghèo còn thiếu bền vững. Việc hỗ trợ sản xuất, sinh kế cho đồng bào chưa kịp thời; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; tình trạng thiếu đất canh tác vẫn còn. Tình hình an ninh trật tự, buôn bán, vận chuyển ma túy còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; vẫn còn một số đồng bào bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ theo “tà đạo”, tổ chức tự xưng; tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra,...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã đóng góp nhiều ý kiến, gợi mở giải pháp thiết thực để huyện Mường Lát tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào DTTS. Đồng thời trao đổi, đi sâu phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Mường Lát.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả mà huyện Mường Lát đạt được trong công tác dân tộc, công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời, khẳng định, trong thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ở huyện đã có nhiều kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả thiết thực. Do đó, huyện Mường Lát cần tích cực trao đổi, học tập để nhân rộng và áp dụng vào thực tiễn.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Trong đó cần thực hiện đa dạng hóa hình thức, phong phú nội dung tuyên truyền, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện chính sách dân tộc nói chung và các chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội thông qua xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững, nhằm nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân; chăm lo công tác an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới...

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cũng ghi nhận những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đối với vùng đồng bào DTTS để đoàn khảo sát tổng hợp, đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét tháo gỡ, nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc trong tình hình mới.

