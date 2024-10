Huyện Mường Lát mở rộng, hợp tác đối ngoại với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước CHDCND Lào, thời gian qua, huyện Mường Lát đã mở rộng hợp tác với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Quang cảnh lễ ký biên bản ghi nhớ giữa huyện Mường Lát và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) giai đoạn 2025-2027.

Huyện Mường Lát có trên 108km đường biên giới giáp với các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Những năm qua, huyện luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại với các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai bên nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền, vận động công dân tuân thủ pháp luật ở nước ngoài, hạn chế hiện tượng người dân trên địa bàn cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài. Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo các xã xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dân vận trong vận động Nhân dân các bản biên giới phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, xây dựng mô hình kết nghĩa “bản - bản”; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế và khám, chữa bệnh; chăm lo các gia đình chính sách... Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giữa huyện Mường Lát với các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay ngày càng phát triển, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới.

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Mường Lát liên tục thành lập các đoàn công tác sang thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu nhân dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Lát tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết về kinh tế với 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu. Cụ thể, huyện Mường Lát đã hỗ trợ 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu mỗi địa phương 600 triệu đồng để tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng nhà ở cho người có công.

Cùng với đó, các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ 16 triệu đồng để cụm Nậm Ngà sửa chữa văn phòng làm việc cụm; Đồn Biên phòng Pù Nhi hỗ trợ các hộ nghèo ở bản Hin Đăm, Khằm Nàng, Na Ham với tổng giá trị 43 triệu đồng; Đồn Biên phòng Trung Lý và Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tổ chức các đoàn sang thăm và hỗ trợ lực lượng vũ trang của huyện Viêng Xay hơn 70 triệu đồng.

Đi liền với hỗ trợ về kinh tế, huyện Mường Lát thường xuyên phối hợp với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát hoạt động qua lại biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân; phối hợp tổ chức tuần tra trên khu vực biên giới, kịp thời ngăn chặn tình trạng di cư tự do, xâm canh, lấn chiếm biên giới. Từ năm 2022 đến nay, các lực lượng an ninh, biên phòng hai bên đã phối hợp tuần tra song phương 2 lần với 950 lượt người tham gia; các đồn biên phòng phối hợp với Đại Đội biên phòng 214, 215 (Lào) tổ chức tuần tra song phương được 30 lần, với 720 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia, tổ chức giao ban định kỳ 3 lần/1 năm; Công an huyện Mường Lát và Công an các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay tổ chức giao ban 4 lần/1 năm. Đồng thời, các xã, thị trấn giáp biên giới và các cụm bản và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên giao ban 2 lần/năm để đánh giá kết quả thực hiện các nội dung ký kết hợp tác về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực biên giới; ngăn chặn các hành vi đốt nương làm rẫy, khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép. Qua đó, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định, bảo đảm vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết: "Để thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới, huyện Mường Lát tiếp tục triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đối ngoại Việt - Lào; nội dung Bản ghi nhớ giữa huyện Mường Lát và 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và Nhân dân 3 huyện sang buôn bán, trao đổi hàng hóa, hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở chấp hành pháp luật của mỗi bên và thông lệ quốc tế. Huyện Mường Lát thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến tham quan, học tập kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu tăng cường trao đổi thông tin; quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ vững chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".

Bài và ảnh: Tiến Đông