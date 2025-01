Bác sỹ hướng dẫn cách chăm sóc trẻ bị cúm: Tuyệt đối không được làm 3 điều này

Tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp ở Trung Quốc đang gia tăng, đặc biệt tỷ lệ phát hiện dương tính với virus cúm có sự gia tăng đáng kể.

Đối với trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi, nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ co giật do sốt cao. (Nguồn: Vietnam+)

Tại cuộc họp báo mới đây do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc tổ chức, các chuyên gia cho biết nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em hiện chủ yếu do virus và vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae - tác nhân gây bệnh viêm phổi. Trong số đó, virus cúm là nguyên nhân chính.

Bác sỹ Vương Thuyên, Chủ nhiệm khoa Nhi, Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh, cho biết kết quả giám sát cho thấy virus cúm là mầm bệnh phổ biến nhất ở trẻ từ 0-14 tuổi. Khi trẻ bị nhiễm cúm, các triệu chứng thường sốt kéo dài 2-3 ngày, kèm theo các biểu hiện toàn thân như đau cơ, đau đầu, ho, chảy nước mũi, đau họng, và đôi khi là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc đau bụng.

Bác sỹ Vương Thuyên giải thích co giật do sốt thường xảy ra trong vòng 24 giờ đầu khi nhiệt độ cơ thể vượt quá 38,5°C. Trẻ bị co giật thường có biểu hiện tứ chi cứng ngắc, co giật, hàm răng cắn chặt. Thông thường, tình trạng này tự kết thúc sau 3-5 phút.

Bác sỹ Vương Thuyên khuyến cáo phụ huynh cần đặt trẻ trên mặt phẳng an toàn, như giường hoặc thảm, và tránh làm ba việc sau: không nhét bất cứ vật gì vào miệng trẻ; không cho trẻ ăn uống hoặc dùng thuốc trong lúc co giật; không cố gắng ngăn chặn cơn co giật bằng cách giữ chặt tứ chi trẻ.

Sau khi trẻ ngừng co giật, cần đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu cơn co giật kéo dài trên 5 phút, phải nhanh chóng đưa trẻ đi cấp cứu.

Vì cúm là bệnh do virus gây ra, thuốc kháng sinh không có tác dụng. Phụ huynh được khuyến cáo sử dụng thuốc hạ sốt phù hợp để giảm bớt khó chịu cho trẻ.

Bác sỹ Cung Yến Băng, Chủ nhiệm Bệnh viện Đông Trực Môn thuộc Đại học Đông y Bắc Kinh, nhấn mạnh vai trò của các biện pháp Đông y trong việc nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch để phòng ngừa cúm. Ông khuyến cáo mọi người giữ ấm cổ và đầu, đội mũ và quàng khăn khi ra ngoài để tránh nhiễm lạnh.

Với tình trạng tỷ lệ cúm gia tăng, người dân được khuyến nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chú trọng vệ sinh cá nhân và theo dõi sức khỏe để bảo vệ bản thân và gia đình./.

Theo TTXVN