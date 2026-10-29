Áp lực thu ngân sách từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm

Những tháng cuối năm, doanh nghiệp (DN) tăng tốc sản xuất, hoàn tất đơn hàng, thị trường bán lẻ sôi động hơn, mở ra dư địa tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa nguồn thu tự động tăng tương ứng. Với Thanh Hóa, nhiệm vụ quý IV là thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả các nguồn thu và hạn chế thất thu thuế.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam góp phần duy trì nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp.

9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 20.550 tỷ đồng, vượt dự toán với 111%; thu nội địa đạt 29.286 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán, tăng 0,9%. Kết quả này cho thấy áp lực hoàn thành dự toán vẫn tập trung ở nguồn thu nội địa.

Với mục tiêu thu ngân sách năm 2026 tăng tối thiểu 10% so với năm 2025, tỉnh cần rà soát từng khoản thu, sắc thuế, xác định rõ nguồn thu còn dư địa và nguy cơ hụt thu để có giải pháp phù hợp trong những tháng cuối năm.

Tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, hoạt động của Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam cho thấy mối liên hệ giữa duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và tạo nguồn thu cho ngân sách. Chuyên sản xuất các loại khung tranh nghệ thuật, khung ảnh, khung trang trí và khung gương, DN gắn hoạt động sản xuất với thị trường xuất khẩu, qua đó phát sinh các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Với những DN có hoạt động xuất nhập khẩu, tiến độ giao hàng, chi phí logistics và việc thực hiện thủ tục hải quan đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, tạo thuận lợi cho hàng hóa thông quan, kịp thời hướng dẫn chính sách và tháo gỡ vướng mắc không chỉ giúp DN tiết giảm chi phí mà còn góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Ông Trịnh Đại Vỹ, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam, đánh giá việc cơ quan hải quan thường xuyên phổ biến chính sách mới, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ giải quyết vướng mắc đã giúp DN hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ góc độ thu ngân sách, đây là yếu tố có ý nghĩa lâu dài khi DN duy trì được sản xuất, bảo đảm đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh, cơ sở tạo nguồn thu cũng được củng cố. Bởi vậy, bên cạnh quản lý chặt chẽ nghĩa vụ thuế, việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho DN cần được xem là một giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, hướng tới tăng thu bền vững thay vì chỉ tập trung vào kết quả thu trước mắt.

Ở khu vực thương mại, bán lẻ, sức mua thị trường là một trong những yếu tố quyết định quy mô hoạt động kinh doanh và nguồn thu thuế phát sinh. Những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cùng các chương trình khuyến mại, kích cầu tạo cơ hội để các đơn vị bán lẻ gia tăng doanh số. Trên phạm vi toàn tỉnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2026 đạt 199.026 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng này mở ra dư địa để hoạt động thương mại tiếp tục đóng góp vào nguồn thu ngân sách trong quý IV, song kết quả thực tế còn phụ thuộc vào doanh thu phát sinh, hiệu quả kinh doanh và việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của từng đơn vị.

Bởi vậy, cùng với việc thúc đẩy sức mua trong mùa cao điểm cuối năm, yêu cầu đặt ra với công tác quản lý thuế là theo sát dòng doanh thu từ hoạt động bán lẻ, bảo đảm các giao dịch được ghi nhận đầy đủ và nghĩa vụ thuế được kê khai chính xác. Việc khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, đối chiếu doanh thu kê khai và nhận diện các dấu hiệu rủi ro sẽ góp phần hạn chế thất thu, nhất là trong bối cảnh phương thức thanh toán và kinh doanh ngày càng đa dạng. Từ góc độ thu ngân sách, vấn đề không chỉ là thị trường bán lẻ tăng trưởng bao nhiêu, mà còn là làm thế nào để sự tăng trưởng ấy được phản ánh đầy đủ trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Trước áp lực hoàn thành dự toán, Thuế tỉnh Thanh Hóa tập trung theo dõi thu nội địa, xử lý các khoản nợ có khả năng thu, rà soát hộ kinh doanh có doanh thu lớn và hoạt động trên nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Công tác chống trốn thuế, chuyển giá và kê khai thiếu doanh thu cần được tăng cường trên cơ sở phân tích rủi ro, vừa hạn chế thất thu, vừa tạo thuận lợi cho DN chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

Cùng với đó, Sở Tài chính phối hợp với Thuế tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan khu vực X rà soát phương án thu 3 tháng cuối năm, nhận diện nguy cơ hụt thu và kịp thời triển khai giải pháp phù hợp. Quý IV là giai đoạn quyết định khả năng hoàn thành dự toán, đòi hỏi các ngành không chỉ đôn đốc thu mà còn phải khai thác hiệu quả nguồn thu còn dư địa, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và quản lý chặt các khoản thu phát sinh. Đây là cơ sở để củng cố nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững.

Bài và ảnh: Chi Phạm