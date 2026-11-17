Anh Phát Petro chính thức ra mắt thương hiệu dầu mỡ nhờn APLUBE, hợp tác với CPC

Chiều 17/11, Công ty CP Anh Phát Petro tổ chức lễ công bố thương hiệu dầu nhờn APLUBE. Sản phẩm được phát triển với sự đồng hành về kỹ thuật của CPC Corporation, Taiwan (Tập đoàn Dầu khí Đài Loan), hướng tới mở rộng thị trường và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giám đốc Anh Phát Petro Lưu Chí Nguyện phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm mới.

Tại sự kiện, đại diện Anh Phát Petro cho biết, CPC Corporation, Taiwan là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, được thành lập năm 1946.

Các sản phẩm dầu nhờn APLUBE được pha chế tại Công ty TNHH Maxihub tại Việt Nam, sử dụng dầu gốc nhóm II, III và IV kết hợp với phụ gia chuyên dụng của Lubrizol (Hoa Kỳ). Quy trình phối trộn được giám sát nghiêm ngặt thông qua hệ thống điều khiển tự động SCADA.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương và các đại biểu dự lễ ra mắt.

Trước khi xuất xưởng, thành phẩm được kiểm tra tại phòng thí nghiệm của Maxihub theo các chỉ tiêu như: Độ nhớt động học, điểm chớp cháy, độ bền nhiệt và khả năng chống mài mòn. Đặc biệt, mỗi can và phuy thành phẩm đều được gắn mã định danh riêng biệt nhằm hỗ trợ khách hàng truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Anh Phát Petro và các đối tác thực hiện nghi thức công bố thương hiệu.

Hệ thống danh mục sản phẩm của APLUBE đáp ứng giải pháp bôi trơn cho nhiều phân khúc phương tiện và thiết bị kỹ thuật, từ phương tiện dân dụng và vận tải thương mại như các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho xe máy, ô tô cá nhân, xe tải nặng, xe container và xe khách đường dài; thiết bị công nghiệp gồm dầu nhờn phục vụ hệ thống thủy lực, hộp bánh răng, máy nén khí và hệ thống truyền nhiệt; dòng sản phẩm cho lĩnh vực chuyên dụng như sản phẩm dành cho động cơ hàng hải, động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương chúc mừng sản phẩm mới của Anh Phát Petro.

Trước khi giới thiệu rộng rãi, một số dòng dầu nhờn APLUBE đã được đưa vào sử dụng trong hoạt động vận tải của Công ty CP Xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines).

Việc ứng dụng trực tiếp vào hoạt động vận hành cường độ cao giúp Anh Phát Petro tiếp tục ghi nhận dữ liệu, đánh giá chất lượng và hoàn thiện sản phẩm sát với yêu cầu kỹ thuật của các đội xe thương mại.

Anh Phát Petro ký kết hợp tác với đối tác chiến lược.

Tại thị trường trong nước, Anh Phát Petro dự kiến phân phối sản phẩm qua các cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp và mạng lưới đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.

Doanh nghiệp cũng đang xây dựng lộ trình cung ứng sang thị trường khu vực, trước mắt tập trung vào Lào và Campuchia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Anh Phát Petro tổ chức trưng bày, giới thiệu các dòng sản phẩm APLUBE; ký kết hợp tác với các nhà phân phối và đối tác chiến lược, đồng thời tri ân khách hàng.

Anh Phát Petro là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có hệ thống kho cảng tại Khu kinh tế Nghi Sơn cùng mạng lưới cửa hàng và hệ thống logistics phục vụ phân phối. Mỗi năm, Anh Phát Petro cung cấp cho thị trường trong nước khoảng 1 triệu tấn xăng dầu; nộp ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng.

Tùng Lâm