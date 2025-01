Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2025 tại huyện Như Xuân

Nhằm hướng về đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Liên đoàn Lao động huyện Như Xuân đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2025.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tại chương trình đã trao hỗ trợ 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; trao 50 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất do Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ; trao 50 suất quà trị giá 1,3 triệu đồng/suất cho đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn; trao 80 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn với trị giá 65 triệu đồng. Tổng giá trị do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ là trên 200 triệu đồng. Ngoài ra từ nguồn xã hội hóa do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã trao 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng hỗ trợ cho con em đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Như Xuân trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo huyện Như Xuân trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2025 là hoạt động thường niên của LĐLĐ huyện có ý nghĩa thiết thực mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất. Đồng thời lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng, xã hội. Qua đó, khẳng định tổ chức Công đoàn luôn đồng hành, quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Dương Bích (CTV)