AEON MALL Thanh Hóa ký kết hợp tác cùng các đơn vị, doanh nghiệp địa phương

Ngày 28/10, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, giải trí và thể thao.

Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa phát biểu tại lễ ký kết.

Trong chương trình, AEON MALL Thanh Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp gồm: FLC Sầm Sơn, Công viên nước Sun World Sầm Sơn, Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa và Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa.

Đại diện AEON MALL Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức ký kết hợp tác.

Theo các nội dung ký kết, AEON MALL Thanh Hóa sẽ hợp tác với Trường Đại học Hồng Đức và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa trong các hoạt động hướng nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn và trải nghiệm thực tế trong ngành bán lẻ.

Trong lĩnh vực y tế, đơn vị sẽ đồng hành, hợp tác cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Ung bướu tỉnh triển khai các chương trình y tế cộng đồng, tổ chức các chiến dịch khám sức khỏe cơ bản cho người dân, phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe.

AEON MALL Thanh Hóa ký kết hợp tác với Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa.

AEON MALL Thanh Hóa cũng sẽ kết hợp cùng FLC Sầm Sơn và Sun World Sầm Sơn triển khai các gói dịch vụ, ưu đãi chéo, kết nối trọn vẹn trải nghiệm mua sắm - vui chơi - nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa; cùng Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa tổ chức các sự kiện giao lưu, hoạt động thể thao sôi động ngay tại trung tâm thương mại, tạo điểm hẹn văn hóa - thể thao hấp dẫn cho người hâm mộ xứ Thanh.

Sự hợp tác đa phương này nhằm đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và khép kín ngay tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa. Qua đó gia tăng trải nghiệm toàn diện cho người dân và du khách khi đến tham quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Đại diện AEON MALL Thanh Hóa và các đơn vị tham gia ký kết hợp tác.

Được biết, chỉ sau gần nửa tháng mở cửa đi vào hoạt động (từ ngày 15/10 - 28/10/2026), AEON MALL Thanh Hóa đã đón hơn 600.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm. Đây không chỉ là một điểm đến mua sắm, giải trí quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội hợp tác phát triển cho các doanh nghiệp, hàng hóa địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của ngành dịch vụ, du lịch Thanh Hóa.

Sự xuất hiện của AEON MALL Thanh Hóa cũng đồng thời lan tỏa mô hình thương mại - dịch vụ hiện đại cùng tinh thần phục vụ tận tâm chuẩn Nhật Bản, tạo động lực thúc đẩy ngành bán lẻ địa phương đổi mới và nâng tầm phát triển.

Thanh Thảo